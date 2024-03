Cerimônia de 90 anos do Teatro Rival homenageou Beth Carvalho e Zeca Pagodinho - JC Pereira / Agnews

Publicado 26/03/2024 09:42 | Atualizado 26/03/2024 13:44

Rio - A festa de 90 anos do Teatro Rival reuniu famosos na noite desta segunda-feira (25), na Cinelândia, no Centro do Rio. Zezé Polessa, Tia Surica, Roberta Sá, Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, Angela Leal e Leandra Leal foram algumas das celebridades que marcaram presença no evento, que prestou uma homenagem a Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Grávida do segundo filho, Leandra Leal, de 41 anos, exibiu a barriga de 5 meses de gestação. A atriz, que é mãe de Laura, de 9 anos, anunciou a gravidez recentemente em uma publicação no seu perfil do Instagram. O pai é o cineasta Guilherme Burgos, com quem a atriz é casada desde dezembro do ano passado.Administrada por Angela Leal, mãe de Leandra, o mais antigo teatro particular do Rio foi fundado em 1934 e batizado pelo dramaturgo Oduvaldo Vianna. A casa resistiu ao Estado Novo e ao golpe de 1964, passando por crises econômicas, além da pandemia, mas nunca fechou as portas.A partir de 1970, passou para o comando de Américo Leal, avô de Leandra, tendo abrigado espetáculos de teatro de revista, peças de crítica política, além de musicais, shows e humorísticos. O panteão dos grandes nomes que brilharam no palco inclui Grande Otelo, Oscarito, Alda Garrido, Dercy Gonçalves, Rogéria, Jane di Castro, Cauby Peixoto, Alcione, Nana Caymmi e muitos outros, consolidando a casa como local democrático e referência da vanguarda carioca. Em 1990, Angela Leal tornou o teatro um verdadeiro templo da música popular brasileira.