Eduardo Paes dá detalhes sobre futuros shows do "Celebration May"Reprodução

Publicado 07/05/2024 16:49

Rio - Durante evento no Museu do Amanhã na segunda-feira (6), o prefeito Eduardo Paes deu indícios das possíveis atrações que podem vir para o Rio em 2025, c onforme a intenção de realizar um show gratuito internacional por ano na Praia de Copacabana, revelada por ele no X, antigo Twitter

"Tem um monte de gente pedindo Beyoncé, pedindo o show do Michael Jackson que está em Las Vegas com um holograma, tem todo tipo de pedido, pressão forte. Mas quero só manifestar que o meu lobby vai ser pelo U2." disse a autoridade carioca.

"Mas o fato é que a cidade está aberta para receber, com aporte de recurso do poder público se for necessário, porque o ganho para a cidade é muito grande", concluiu.

O megashow de Madonna, "The Celebration Tour in Rio", contou com R$ 10 milhões do poder público, e segundo a Riotur, levou 1,6 milhões de pessoas às areias do cartão postal do Rio.