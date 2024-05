Resgate do Caramelo em televisão do Japão - Reprodução

Resgate do Caramelo em televisão do JapãoReprodução

Publicado 10/05/2024 18:29

O jornal do veículo ANN News utilizou as imagens da televisão brasileira do momento que os bombeiros realizaram o resgate, além de dublar os entrevistados. A rede de Tóquio também exibiu a projeção de conscientização da campanha "SOS Rio Grande do Sul" no Cristo Redentor. Confira a reportagem abaixo, com legendas em português.