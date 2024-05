Livro de Machado de Assis está no top 1 do ranking de mais vendidos do site da Amazon - Reprodução

Livro de Machado de Assis está no top 1 do ranking de mais vendidos do site da AmazonReprodução

Publicado 21/05/2024 17:25

Rio - O livro de Machado de Assis, "Memórias Póstumas de Brás Cubas", alcançou o primeiro lugar de vendas na Amazon de literatura latino-americana e caribenha. A obra saiu pela editora Penguin Classics com tradução de Flora Thomson-DeVaux e atingiu o número após a reação de uma americana viralizar nas redes sociais ao ler o exemplar.

fotogaleria

No vídeo publicado no TikTok, a influenciadora Courtney Henning Novak faz uma série de elogios para o livro. "Eu absolutamente amei 'Memórias Póstuma de Brás Cubas', de Machado de Assis. Seriamente, este é provavelmente meu novo livro favorito. Eu vou definitivamente ler mais livros desse autor e mais literatura brasileira", disse.

Segundo a professora de literatura brasileira do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Andréa Sirihal Werkema, Machado de Assis é talvez o maior escritor brasileiro. "Machado de Assis é um escritor do século 19 e é formado num ponto de vista oitocentista. Noventa por cento dos seus escritos é sempre baseado na realidade nacional de sua época. Ele é um grande conhecedor do que acontece no Brasil durante os anos em que ele viveu. Além de ser um intelectual e erudito, ele era um homem muito atento a tudo o que acontecia no Brasil naquele momento".

A professora lembra que Courtney Henning Novak não é a primeira leitora em língua inglesa que se impressiona com Memórias Póstumas. Andréa destaca que a tradução lida pela influenciadora foi muito elogiada.

"Ele é um escritor que muda o nosso modo de ver a literatura. Ele deveria ser mais conhecido, mas temos a barreira da língua. Não temos um autor que seja tão universal quanto o Machado pelos temas que ele trabalha, pela capacidade que ele tem de mobilizar todo um patrimônio literário que aparece na sua obra, com citações a inúmeros outros autores. Ele permanece com muito frescor. Ele é um escritor negro num país que escravizava pessoas negras, e apesar disso tudo, ele conseguiu vir a ser nosso grande representante literário e espantar as pessoas até hoje", diz Andréa.