Ponto Cine reabre após quatro anos - Divulgação

Ponto Cine reabre após quatro anosDivulgação

Publicado 01/06/2024 17:55

Rio - O premiado cinema Ponto Cine, localizado em Guadalupe, reabriu as portas na última segunda-feira (27). Após quatro anos fechado, o espaço voltou à ativa com incentivo da Lei Paulo Gustavo. Na reestreia, foi exibido o filme brasileiro "A Festa de Léo", dirigido por Luciana Bezerra e Gustavo melo.

Com 73 assentos, o Ponto Cine se tornou, ao longo dos anos, o principal exibidor de filmes brasileiros no país. De produções independentes a grandes sucessos de bilheteria, a prioridade sempre foi do cinema nacional. Além disso, os ingressos ganham destaque pela acessibilidade, custando menos que a média nacional. No último ano de funcionamento, por exemplo, os preços eram de $4,50 para meia-entrada e R$9,00 para a inteira.

"A reabertura do Ponto Cine deve-se a São Paulo Gustavo, padroeiro do Cinema Brasileiro. Esse ator que deu tanta alegria ao povo, detentor da maior bilheteria de filmes nacionais e que nos deixou como legado a Lei que leva seu nome, foi através dela que vencemos os Editais de Chamada Emergencial de Apoio aos Espaços do Audiovisual, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e o do Viva o Cinema de Rua, do Pró-Carioca Audiovisual, através da RioFilme, graças a eles que estamos de volta prontos para voar", comemorou Adailton Medeiros, idealizador e diretor do Ponto Cine.