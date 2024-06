Djavan faz show gratuito na praia de Copacabana - Reprodução de vídeo

Djavan faz show gratuito na praia de CopacabanaReprodução de vídeo

Publicado 03/06/2024 08:55

Rio - Com mais de cinco décadas de carreira, Djavan se apresentou pela primeira vez na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em um evento gratuito, neste domingo, e atraiu uma multidão de fãs. No palco, o artista de 75 anos levou os admiradores à loucura com um repertório cheio de sucessos, como "Se", "Lilás", "Azul", "Samurai" e muitos outros. Em "Sina", a plateia chegou a protagonizar um grande coro.

"Essa noite pra mim, talvez, foi a mais importante do ano. Nunca tinha cantado em Copacabana, com esse público incrível. Eu estou muito feliz", comemorou Djavan, em um vídeo publicado no Instagram. Alguns trechos do show foram compartilhados na rede social do ícone da música brasileira.

Nos comentários, famosos elogiaram o artista. "Foi incrível… sempre é!", disse Sheron Menezzes. "Foi lindo demais, obrigada", declarou Preta Gil. "Merece tudo e muito mais", afirmou Vanessa da Mata. "Irmão se a organização vacila não tinha lugar para você cantar! Você merece tudo isso!", frisou Tom Cavalcante. "Sensacional", reagiu Rogério Flausino.

Dferentemente das outras apresentações do TIM Music Rio, o show de Djavan não foi transmitido pelo canal pago Multishow e no serviço de streaming Globoblay. Segundo nota emitida pela TV Globo, a decisão se deve a "restrições de direitos do artista".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Djavan (@djavanoficial)