Péricles participa de projeto do Mundo BitaDivulgação

Publicado 04/06/2024 14:06 | Atualizado 04/06/2024 15:07

Rio - Péricles, de 54 anos, é o homenageado da vez do Rádio Bita, projeto do fenômeno infantil que apresenta para as crianças novas versões de canções brasileiras. O artista solta a voz em uma nova versão da música "O show tem que continuar" e ainda se transforma em um personagem de animação no clipe, que será lançado nesta sexta-feira (7).

No audiovisual, Lila, Dan e Tito se apresentam em um pequeno show na sala de casa, transformando o local em palco para encantar Bita. Mas quando algumas notas começam a escapar desafinadas, o amigão se recorda do maestro que habita o distante Planeta Música, decidindo de imediato conduzir a turminha até lá. Ao entrarem no encantador mundo sonoro, as crianças encontram Péricles, mas entusiasmadas, começam a tocar fora do tom. O sambista então com sua batuta mágica, sorriso afável e gentileza, rege as notas, conduzindo a melodia de forma perfeita.

Péricles celebra sua participação no projeto e conta que conheceu a turminha através da filha, Maria Helena, de 4 anos. "Quando fui ter ciência do que era o trabalho do Mundo Bita fiquei maravilhado. Num primeiro momento tem o lado lúdico com todas as músicas, mas depois você vê os ensinamentos que existem por trás do projeto e como as crianças aprendem cantando. O que o Mundo Bita ensina transformou para muito melhor a vida da minha filha", revelou o artista.

Além do artista, outros nomes consagrados, como Zeca Pagodinho, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Alceu Valença e Gilberto Gil já participaram do projeto.