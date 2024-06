Barry Keoghan estrela novo clipe de Sabrina Carpenter - Reprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 14:08

Rio - Muito esperado pelos fãs de Sabrina Carpenter, o clipe de "Please Please Please", lançado na noite desta quinta-feira (6), ainda conseguiu surpreender a web com a presença do ator Barry Keoghan, apontado como namorado da cantora desde o início do ano.

No clipe, Sabrina e Barry se encontram pela primeira vez em uma prisão, enquanto ela está sendo liberada e ele preso. A partir daí, a cantora se envolve com o ator e os dois passam a viver um romance perigoso, já que Keoghan continua a praticar crimes mesmo quando sai da penitenciaria.

"Please Please Please" fará parte do álbum "Short N' Sweet", previsto por Sabrina para ser lançado em 26 de agosto. A música é produzida por Jack Antonoff, muito conhecido pelas parcerias com a cantora Taylor Swift. O clipe contou com a direção de Bardia Zeinali.

Embora não tenham assumido o relacionamento, Sabrina Carpenter e Barry Keoghan vêm sendo vistos juntos em diversas ocasiões desde o início do ano. O provável casal já caiu no gosto dos fãs, que ficaram emocionados com a presença do ator no videoclipe. "Ela colocou o macho no clipe! Eu estou passando mal", comentou um perfil. "Nunca esperei o Barry nesse vídeo, meu Deus", disse outro.

Em seu perfil do Instagram, Barry compartilhou alguns cliques dos bastidores do clipe e fez suspense na legenda: "O que estamos dizendo, querida?!". Ele ainda deixou um comentário na publicação de Sabrina, elogiando a cantora: "Maravilhosa".