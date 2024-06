Filme 'Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban' - Reprodução / Internet

Publicado 29/06/2024 11:34 | Atualizado 29/06/2024 11:36

Rio - Os fãs de Harry Potter têm uma nova oportunidade de assistir ao terceiro filme da saga nas telonas. "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", que completa duas décadas em 2024, será exibido somente neste sábado (29), em diversas salas de cinema do Brasil, e o Rio não ficou de fora.



Lançado em 2004, "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", baseado no livro de mesmo nome da autora J. K. Rowling, foi um dos filmes da série mais elogiados pela crítica e rendeu mais de 800 milhões de dólares em bilheteria mundial.

Além de do trio formado por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ronald Weasley), o filme ainda conta com Gary Oldman (Sirius Black), Michael Gambon (Alvo Dumbledore), Alan Rickman (Severo Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall) e muitos outros grandes nomes, dirigidos por Alfonso Cuarón.



Veja onde assistir:



Cine Araújo Jardim Guadalupe - Guadalupe

Dublado

Horários: 16h20 e 19h



CineCarioca Méier - Méier

Dublado

Horários: 14h e 17h



Cineflix Center Shopping Rio de Janeiro - Tanque

Dublado

Horário: 14h



Cinemark Botafogo - Botafogo

Legendado

Horários: 18h e 21h



Cinemark Carioca Shopping

Dublado

Horários: 18h e 21h



Cinemark Downtown

Dublado

Horários: 12h, 15h, 18h e 21h



Cinemark Metropolitano Barra

Dublado

Horário: 18h

Legendado

Horário: 21h



Cinemark Village Mall

Legendado

Horário: 21h



Cinépolis Rio Design Barra

Legendado

Horário: 21h



Cinesystem Américas

Dublado

Horário: 16h30



Cinesystem Bangu - Rio de Janeiro

Dublado

Horários: 13h45, 16h30 e 19h15



Cinesystem Ilha do Governador

Dublado

Horários: 16h30



Cinesystem Parque Shopping Sulacap

Dublado

Horários: 16h30



Cinesystem Recreio

Dublado

Horários: 16h30



Cinesystem Via Brasil

Dublado

Horários: 16h30



Estação NET Gávea

Legendado

Horário: 16h15



Estação NET Rio

Legendado

Horário: 20h40



Kinoplex Fashion Mall

Dublado

Horários: 15h30



Kinoplex Leblon Globoplay

Legendado

Horário: 15h, 18h e 21h



Kinoplex Madureira

Dublado

Horários: 18h e 21h



Kinoplex Nova América

Dublado

Horários: 15h, 17h30, 18h e 20h30



Kinoplex RioSul

Dublado

Horários: 15h



Kinoplex São Luiz

Dublado

Horários: 15h



Kinoplex Shopping Boulevard RJ

Dublado

Horários: 17h30 e 20h30



Kinoplex Shopping Leblon

Dublado

Horários: 15h



Kinoplex Tijuca

Dublado

Horários: 15h e 21h



Kinoplex Via Parque

Dublado

Horários: 15h



Kinoplex West Shopping

Dublado

Horários: 15h, 18h e 21h



UCI Kinoplex Norte Shopping

Dublado

Horários: 15h, 17h50 e 20h40



UCI New York City Center

Dublado

Horários: 15h, 17h50 e 20h40



UCI Park Campo Grande

Dublado

Horários: 15h, 17h50 e 20h40



UCI Park Jacarepagua

Dublado

Horários: 15h, 17h50 e 20h40