Key Alves tem 24 anos e vai jogar nos Estados Unidos na temporada 2024/25Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 15:30 | Atualizado 02/07/2024 15:32

Key Alves publicou, em suas redes sociais, fotos de medalhas, troféus e recados para pessoas querem a "diminuir" como jogadora de vôlei. Apesar de não citar nomes, as mensagens foram entendidas como respostas à Márcia Fu, ex-voleibolista e bicampeã mundial, após ela dizer que não considera a ex-BBB uma esportista de alto rendimento.

Márcia deu a declaração em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha", na noite desta segunda-feira (1) . "Não muito [sobre Key ser de alto rendimento]. Eu posso ser sincera? Eu não conheço muito jogando. [...] Nós abrimos portas pra ela, mas jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, Ana Mose, vê se você entende? Jogador que pegou no pesado. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Imagina Cuba, antigamente. Aquelas cubanas que saltava um metro e meio e metia o cacete", disse.

Depois disso, Key postou em seu Instagram uma foto com as medalhas e fotos de sua trajetória. Em seguida, publicou stories com as legendas "entendedores entenderão e Deus dá a resposta" e "agora, rumo aos Estados Unidos, porque sou ruim demais no vôlei". Na sequência, ela publicou dois textos.

"Só para reforçar que sou, sim, uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, você se torna atleta de alto rendimento a partir do momento que chega no profissional, e eu cheguei. Não entendo porque querem me diminuir no que sou profissional em fazer, que é jogar vôlei. Vocês podem tentar tirar isso, mas não vão, porque foram 13 anos treinando. Então, falem que sou ruim, falem o que quiserem, meu contrato milionário com apenas 24 anos para a maior liga do mundo está garantido por dois anos, fora toda minha trajetória no voleibol. Entendo vocês se incomodarem, não é fácil ver a minha vida e não quererem ser igual, e sim, eu sou uma atleta profissional! Aceitem!"

Key vai jogar pela League OneVolleyball, nos Estados Unidos, na temporada 2024-25. A líbero estava afastada das quadras desde 2022, quando jogava pelo Osasco e sofreu uma lesão no joelho. "Ninguém tem direito de rebaixar ou diminuir o trabalho de ninguém só porque é medalhista olímpica. Ótimo para quem é e boa sorte para quem sonha e tenta chegar lá. Graças a Deus, nunca precisei diminuir a luta de ninguém, ainda mais de outra atleta do seu esporte. Que doideira, né, não imaginava que ídolos faziam isso", colocou.

Horas depois, Márcia Fu, que foi finalista da 15ª edição do reality show "A Fazenda", respondeu as indiretas no X, antigo Twitter. "Bom dia da Queen! E só um aviso gente, se eu não dei bola para quem fala tranqueira na Fazenda, imagina agora? Agora 'bora bora' que eu tenho uma olimpíada para cobrir!", disparou, reforçando em seguida que foi indicada 10 vezes à melhor jogadora do mundo.