Eminem anuncia novo álbum - Reprodução / Instagram

Eminem anuncia novo álbumReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 16:41

Rio - Eminem, de 51 anos, divulgou um trailer, na noite desta segunda-feira (1), anunciando o lançamento do seu novo álbum, "The Death of Slim Shady", previsto para chegar nas plataformas digitais no dia 12 de julho. Exibindo um estilo de filme de terror, o vídeo surpreendeu os fãs, que não pouparam comentários nas redes.

"O Eminem é bizarro, gente. Sem novidades", comentou uma fã brasileira no Instagram sobre as imagens, que mostram o nascimento de uma espécie de "bebê-diabo". Já um usuário destacou uma ligação com outra produção do músico: "O mesmo bebê do clipe Houdini (risos) Eminem não dá ponto sem nó".

Com sucessos como "Lose Yourself", "Without Me" e "Rap God", Eminem já utilizou o personagem "Slim Shady" em outras músicas, como em "The Real Slim Shady" e "My Name Is". O rapper não lançava um álbum desde 2020, quando estreou o "Music to be Murdered By".