Brasileiros batizados de Eddie Murphy - Divulgação

Publicado 03/07/2024 17:34

Rio - Após 30 anos, Eddie Murphy volta a dar vida à Axel Foley, em "Um Tira da Pesada 4", mais uma sequência que fez sucesso nos cinemas nas décadas de 1980 e 1990. O ator ficou tão marcado pelo personagem, que "batizou" muitos filhos de fãs no Brasil. A Netflix, que lançou o novo filme nesta quarta-feira (3), encontrou alguns "Eddie Murphys" pelo Brasil, incluindo um músico, estudante de educação física e até jogador de futebol com o nome do astro de Hollywood.

Em Curitiba, no Paraná, o pai de Eddie Murphy Marcelino Barbosa, de 30 anos, esqueceu como registraria o filho e acabou homenageando o ator, pois um dos filmes estava passando na televisão no momento.

Já em Maceió, Alagoas, o padre quase se recusou a completar a cerimônia de batismo de Eddie Murphy da Silva, que recebeu o nome graças ao pai, que é fã do comediante. Aos 20 anos, o alagoano virou jogador, com passagem por times como o Fortaleza, Vitória e Figueirense.

Nascido quatro anos após o lançamento de "Um Tira da Pesada 2" (1987), a franquia foi responsável pelo nome de Eddie Murphy Franklyn da Silva. O músico de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, dá aula de instrumentos de sopro em sua igreja e ainda toca a música tema do filme no trompete.

"Um Tira da Pesada 4: Axel Foley" já está disponível no catálogo da Netflix, além dos outros três longas da franquia. Na nova trama, o detetive volta para Beverly Hills, nos Estados Unidos, e se une ao novo parceiro, o detetive Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt), além de Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton), para acabar com uma conspiração.