Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa no Cariri: ’Gratidão por essa honraria’Reprodução / Instagram

Publicado 11/07/2024 11:11 | Atualizado 11/07/2024 11:17

Rio - O cantor e compositor Gilberto Gil, de 82 anos, recebeu o título de doutor 'honoris causa' pela Universidade Regional do Cariri (URCA), nesta quarta-feira (10), em cerimônia realizada na cidade do Crato, no Ceará.



"A gratidão por essa honraria só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente desse chão. Obrigado, de coração (...) Fizeram pulsar diferente meu coração de menino brasileiro", declarou Gil.

Segundo a URCA, o título foi proposto pelo ex-reitor da instituição, Francisco do Ò de Lima Júnior. A honraria é designada a pessoas notáveis, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Segundo a URCA, o título foi proposto pelo ex-reitor da instituição, Francisco do Ò de Lima Júnior. A honraria é designada a pessoas notáveis, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade.

Gil iniciou sua carreira no final da década de 1950 e, desde então, coleciona sucessos como 'Não chore mais', 'Aquele abraço' e 'Esperando na janela'. De 2003 até 2008, foi ministro da Cultura nos governos do presidente Lula.