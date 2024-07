Daniela Colla lança Bye Bye Tristeza, primeiro single de EP em homenagem ao pai Carlos Colla - Diviulgação / Andrea Rocha

Publicado 16/07/2024 16:08

Rio - Morto em 2023, o compositor Carlos Colla , autor de clássicos eternizados por Roberto Carlos, Alcione, Fafá de Belém, Chitãozinho e Xororó e diversas outras estrelas da MPB, acaba de ganhar uma homenagem póstura de sua filha, a cantora Daniela Colla, que fez uma releitura da canção "Bye, Bye, Tristeza", hit de Sandra Sá. O single traz a participação de Milton Guedes e já está disponível nas plataformas digitais, como parte do EP "Daniela canta Colla", que será lançado nos próximos meses.

"Bye, Bye, Tristeza" foi tema da novela "Que Rei Sou Eu?" (1989), da TV Globo. Para Daniela, a música traz recordações especiais. "Marcos Valle e meu pai tinham uma rotina de composição. Todo domingo, eles compunham juntos e eu sempre gostava de ficar 'espionando' os dois, quietinha na escada lá de casa para não atrapalhar. A música foi um super sucesso e marcou muito o período da minha adolescência", conta. Dentro de um universo com mais de duas mil músicas escritas pelo pai, que também virou nome de praça em Laranjeiras , Zona Sul do Rio, Daniela usou a memória afetiva como critério para selecionar as quatro músicas do repertório do EP. "Foi muito difícil escolher as canções do projeto, ouvi a voz do meu coração", ressalta."Bye, Bye, Tristeza" foi tema da novela "Que Rei Sou Eu?" (1989), da TV Globo. Para Daniela, a música traz recordações especiais. "Marcos Valle e meu pai tinham uma rotina de composição. Todo domingo, eles compunham juntos e eu sempre gostava de ficar 'espionando' os dois, quietinha na escada lá de casa para não atrapalhar. A música foi um super sucesso e marcou muito o período da minha adolescência", conta.

Feliz com o convite para o feat, o cantor e compositor Milton Guedes fala sobre o lançamento. "Como músico, tive muitos privilégios. Gravei com grandes nomes da nossa música, inclusive em canções do genial Carlos Colla, interpretadas por outros artistas. O universo conspirou e me colocou na gravação de um de seus maiores sucessos nesta homenagem linda de Daniela para seu pai. Me senti honrado em participar."

Zé Henrique, vocalista da banda Yahoo, que foi parceiro de composição de Carlos Colla, assina a produção do EP ao lado de Ricardo Rodrigues.

As demais canções do EP são "Fogão de Lenha", gravada anteriormente por Chitãozinho e Xororó, "Você Vai Ver, eternizada por "Zezé Di Camargo e Luciano, e "Falando Sério", sucesso do repertório de Roberto Carlos.



Envolvida com música desde criança, Daniela também atua como advogada especializada em Propriedade Intelectual e Direito Eletrônico.