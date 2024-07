Elenco do remake de ’Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado’ entra em negociações - Reprodução

Publicado 22/07/2024 16:23

Rio - O elenco da nova versão do clássico de terror "Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado", de 1997, já está sendo recrutado. Segundo o "The Hollywood Reporter", a Sony está em negociação para que o longa seja estrelado por Madelyn Cline ("Outer Banks"), Camila Mendes ("Riverdale"), Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Hauer-King ("A Pequena Sereia").

Os atores Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. também estariam em negociações para reprisarem seus papéis originais do filme de 1997. Embora ainda não tenha data de estreia oficial definida, a mídia estadunidense especula que a produção deva chegar aos cinemas na metade do ano que vem, em 18 de julho de 2025.

O novo projeto é dirigido por Jennifer Kaytin Robinson a partir de um roteiro que ela coescreveu com Sam Lansky após um roteiro inicial de Leah McKendrick. Neal Moritz, um dos produtores do original, está produzindo o remake.

"Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" chegou aos cinemas em outubro de 1997 e arrecadou mais de US$ 72 milhões de bilheteria, na época, cerca de R$ 400 milhões atualmente. O elenco incluía Hewitt, Prinze, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe na história sobre um grupo de amigos perseguidos por um vilão com um gancho depois que eles tentaram encobrir o atropelamento com o carro.

Hewitt e Prinze retornaram para a sequência de 1998, "Eu Ainda Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado", enquanto "Eu Sempre Vou Saber o Que Vocês Fizeram no Verão Passado", de 2006, estrelou um elenco totalmente novo. Em 2021, a Amazon lançou uma série de streaming baseada na produção.

A inspiração para uma nova versão do filme teria vindo do remake de "Pânico", de 2022, que viu membros do elenco original se misturarem com um elenco de jovens promissores, que nesse caso incluía Jenna Ortega e Melissa Barrera.