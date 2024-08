Débora Falabella interpretará Professora Marocas em ’Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ - Fábio Braga / Divulgação

Débora Falabella interpretará Professora Marocas em ’Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’Fábio Braga / Divulgação

Publicado 07/08/2024 11:26

Rio - Débora Falabella, de 45 anos, apareceu em cliques inéditos como a Professora Marocas no live-action "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" , com previsão de estreia para o dia 9 de janeiro de 2025. Criada por Mauricio de Sousa, a personagem desenvolve uma relação de carinho com os alunos da Escola da Vila da Abobrinha, entre puxadas de orelha e conselhos.