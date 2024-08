Keanu Reeves provavelmente dará voz ao vilão de ’Sonic 3’ - Reprodução TikTok / Wikimedia Commons

Keanu Reeves provavelmente dará voz ao vilão de ’Sonic 3’Reprodução TikTok / Wikimedia Commons

Publicado 26/08/2024 17:14

Rio - Os fãs de Sonic ficaram animados com um possível spoiler soltado pela produção, neste domingo (25). No perfil do TikTok do filme, foi publicado um vídeo que dá a entender que Keanu Reeves será o responsável por dublar o vilão Shadow na versão original de "Sonic 3".

fotogaleria

Na legenda da publicação, a produção fez um trocadilho com o nome do vilão com a palavra em inglês para 'prenúncio': "ForeSHADOWing". No vídeo, Sonic cruza os dedos enquanto diz: "Por favor, por favor, por favor", até abrir os olhos e ver Keanu Reeves em 'Velocidade Máxima", de 1994. "Isso! Keanu, você é um tesouro nacional", exclama o personagem depois que vê o ator na tela.

Com previsão de estreia para 19 de dezembro, "Sonic 3" ganhará seu primeiro trailer nesta terça-feira (25). Através das redes sociais, a Paramount Pictures anunciou a chegada da prévia com um vídeo que contava com projeções dos personagens em alguns prédios de várias cidades ao redor do mundo. "É oficial. Algo grande está chegando amanhã!", escreveu o estúdio na legenda do post.