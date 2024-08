Ator Clayton Nascimento recebe título de Cidadão Honorário do Município do Rio - Reprodução / Instagram

Ator Clayton Nascimento recebe título de Cidadão Honorário do Município do RioReprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 10:23

Rio - O ator Clayton Nascimento, de 35 anos, recebeu o título de Cidadão Honorário do Município do Rio, nesta quinta-feira (29), em cerimônia realizada na Câmara Municipal, no Centro. O artista, que é natural de São Paulo, ganhou a honraria destinada a personalidades nascidas em outras cidades, que são ou foram relevantes na sociedade.

fotogaleria

"Tem muita gente boa no Brasil, muita gente competente. Competência, conhecimento e cultura não tem rosto e nem raça. Se algum jovem brasileiro estiver me vendo: tudo é possível! Persista! Perseveremos! Que bom que a gente está aqui vivo. [...] E é isso, gente. Agora eu sou carioca e a gente precisa ir para a praia", finalizou o paulista em tom descontraído, que ergueu o título enquanto era aplaudido.Edson Santos, o vereador que propôs o título, falou sobre o momento nas redes sociais. "Homenageamos hoje com o Título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro o jovem ator paulistano Clayton Nascimento, renomado ator, dramaturgo, diretor e professor, que se destacou ao vencer o Prêmio Shell de Teatro como Melhor Ator em 2023. Sua peça 'Macacos' foi aclamada pelo público e pela crítica, sendo considerada um importante documento histórico e dramático sobre a construção do racismo e da desigualdade racial no Brasil. Com esta iniciativa, homenageamos outros tantos atores e atrizes negros que vieram antes dele. É uma oportunidade para refletirmos sobre o papel da arte, da arte afro-brasileira na nossa sociedade e de como ela acompanhou e promoveu o desenvolvimento dessa sociedade", escreveu o político na legenda da publicação.O ator foi aclamado por seu monólogo chamado "Macacos", que retrata e expõe o racismo e a história do Brasil. Sucesso de críticas e descrito como um "fenômeno" pela grande atriz Fernanda Montenegro, o artista recebeu um prêmio Shell de Teatro, o principal dessa categoria no país. Em 2023, Clayton dividiu seus dias entre a peça e sua primeira novela. Ele interpretou Caíto Figueroa Roitman na novela "Fuzuê", exibida no horário das sete da TV Globo. Em maio deste ano, ele seguiu com a peça em temporada internacional.