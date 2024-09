Jota Quest lança segunda parte do álbum de estúdio De Volta ao Novo - Weber Pádua / Divulgação

Jota Quest lança segunda parte do álbum de estúdio De Volta ao NovoWeber Pádua / Divulgação

Publicado 02/09/2024 06:00

Rio - Tem novidade musical na área! O Jota Quest lançou a segunda parte de seu nono álbum de estúdio, "De Volta Ao Novo", na última quinta-feira (29), enquanto ainda celebra os 25 anos de carreira do grupo com uma turnê grandiosa, que chega ao fim em dezembro deste ano. O álbum começou a ser produzido no início da pandemia, em 2020, e ganhou novos ares. Com nove faixas inéditas, mais cinco canções extras, o projeto reforça mensagens levadas pela banda ao público, ao longo dos anos, como amor, amizade e união.

fotogaleria

"Depois de tanto tempo, você precisa encontrar dentro de você o propósito para aquilo. Mexo com música desde quando tinha 12, 13 anos, estou com 52. As músicas são nossos filhos. Você quer sempre aperfeiçoá-las e jogar no mundo alguma coisa que você se orgulhe. São muitas analogias que a gente pode fazer nesse momento. Acho que o 'Jota' está vivendo o melhor momento da carreira. A maturidade faz muito bem também. Você consegue enxergar as coisas de outro prisma", reflete o vocalista Rogério Flausino.

Este trabalho tem colaborações do rapper mineiro FBC, Sérgio Britto (Titãs), Lucas Silveira (Fresno), Podé Nastácia e Wilson Sideral. "As coisas foram acontecendo. Lucas eu encontrei em um estúdio, mandamos um som. Sideral é meu irmão, a gente está sempre junto. O FBC, a gente estava buscando alguém para fazer um rap e colocamos ele... É preciso que seja natural para fluir. Você está pegando emprestada a energia de um novo artista ou de um artista consagrado. Precisa ser uma coisa que todos querem, que haja uma admiração mútua. Quando é assim, tem tudo para dar certo", avalia o artista.

Considerada a Rainha do Rock Brasileiro, Rita Lee, que morreu aos 75 anos, em 2023, depois de uma batalha contra um câncer, é citada na música "Eu Queria Ser (Canção pra Rita Lee)". "A Rita é demais, sempre foi simpática com a gente. Pouco tempo antes dela partir, nós estávamos tocando Rita nas lives (transmissões ao vivo), 'Mania de Você'... A Rita dispensa apresentações", dispara o cantor.

Logo depois, ele entrega uma curiosidade sobre a letra do hit. "A Rita não estava nessa música. Acho que era uma coisa do Rei Roberto (Carlos). O (Sérgio) Britto foi ajudar a gente nessa canção. Nesse dia, a gente falava muito da Rita Lee. Ele levou a letra para casa. Quando ele mandou de volta, estava lá: 'eu queria ser uma canção de amor da Rita Lee'. Até chorei na hora. Essa canção passou a me lembrar da Rita, consegui ouvir ela cantando", confessa Rogério.

Outras músicas do disco são: "Despertar (À Prova de Dor)", "Amor Não Se Resume em Palavras", "Amantes da Sétima Arte" e "Valer o Dia". O músico, então, diz que faz 'valer o dia' para ele. "Um dia ensolarado, chuvoso, mas que você encontra naquilo ali alguma lembrança boa de um momento da sua vida; uma canção pode fazer mudar espírito do dia, uma frase, uma fotografia, um passarinho voando e cantando. As coisas mais simples são as que têm a maior capacidade de fazer você mudar de humor".

Nova turnê?

Ainda não há previsão de uma turnê com o repertório de "De Volta ao Novo", já que a banda, formada também por PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin, segue na estrada com a 'JOTA 25' até o fim deste ano. Em tom bem-humorado, Rogério comenta a possibilidade de diminuir o ritmo das apresentações empolgantes para estrelar apresentações acústicas novamente.

"Quando estava para acabar a turnê do 'Acústico', eu não queria acabar. Por mim, ficava tocando aquilo ali por muito tempo. Amei a turnê do 'Acústico', tocar no teatro, as pessoas pertinho, as canções. Depois que começou a 'JOTA -25' e o 'pau quebrou'. É bom também. Nós estamos terminando a 'JOTA -25' em dezembro. Vamos descansar um pouquinho - janeiro, fevereiro e março. Em outubro de 2026, nosso primeiro disco completa 30 anos. Temos dois anos até lá para ver o que vamos fazer. Tem muitas ideias".

Planos para as próximas décadas

Rogério se diverte ao fazer planos futuros para o Jota Quest e descarta a possibilidade de se afastar dos palcos. "Espero que a gente possa estar aqui, fazendo o 'JOTA - 40, 50', fazendo discos juntos, que a gente continue criativo", deseja. "Enquanto a gente tiver o Mick Jagger (vocalista da banda da banda The Rolling Stones, de 81 anos) dançando daquele jeito no palco, a gente não pode nem reclamar. Eu tenho 30 anos para ficar igual a Mick Jagger ainda", afirma, aos risos.