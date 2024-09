Felipe Araújo - Divulgação

Publicado 17/09/2024 12:25

Rio - Felipe Araújo, de 29 anos, gravará o novo DVD, intitulado "Carta Aberta", nesta quarta-feira (18), no Tóquio Marine, em São Paulo, com participações pra lá de especiais. Artistas como Luan Pereira, Humberto e Ronaldo, Gustavo Mioto, Mato Grosso e Mathias, Deive Leonardo, Nattan e Matheus Fernandes estão confirmados no projeto, que remete ao momento que o artista está vivendo.

Recentemente, Felipe lançou "Spoiler", EP, registrado no mês passado no estúdio Iquirim. A estreia nas plataformas digitais veio por meio de "Só Queria Você", feat com Felipe e Rodrigo. A letra aborda a história um amor proibido e não correspondido, com versos que acusam saudade, desejo e seus conflitos. Além desta faixa, o álbum traz ainda as canções "Dois Carentes", "Movido a Sofrimento" e "Não Faço Amor".