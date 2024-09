Diante do ’Castelo de Hogwarts’, fãs de Harry Potter homenageiam atriz Maggie Smith com varinhas - Reprodução de vídeo / Tiktok

"Varinhas levantadas para Maggie Smith", dizia a legenda traduzida para o português, do vídeo publicado por uma internauta no TikTok. Nos registros, os 'potterheads', como são chamados os fãs da saga, erguem as mãos segurando o "objeto mágico". A expressão e a cena fazem referência aos livros e aos filmes, em que os bruxos prestam condolências aos entes queridos desta maneira. Rio - Diversos fãs de "Harry Potter" se reuniram para homenagear a atriz Maggie Smith, nesta sexta-feira (27), em frente ao "Castelo de Hogwarts", recriado em um dos parques da Universal Orlando Resort, na Flórida, nos Estados Unidos. A atriz, que morreu na manhã do mesmo dia, integrou o elenco da famosa sequência de filmes em que interpretou a professora Minerva McGonagall."Varinhas levantadas para Maggie Smith", dizia a legenda traduzida para o português, do vídeo publicado por uma internauta no TikTok. Nos registros, os 'potterheads', como são chamados os fãs da saga, erguem as mãos segurando o "objeto mágico". A expressão e a cena fazem referência aos livros e aos filmes, em que os bruxos prestam condolências aos entes queridos desta maneira.

Os 'potterheads' também prestaram a mesma homenagem após o falecimento dos atores Robbie Coltrane Michael Gambon , que interpretaram os personagens Hagrid e o professor Dumbledore, respectivamente, nos filmes.

O anúncio da morte de Maggie ocorreu através de um comunicado da família da atriz. "Morreu pacificamente, no hospital, esta manhã cedo", anunciaram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens. "Era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", acrescentaram.

A saga, baseada nos livros da autora J. K. Rowling, é composta pelas sequências "Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)", "Harry Potter e a Câmara Secreta (2002)", "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004)", "Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005)", "Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007)", "Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)", "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010)" e "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)".



No primeiro filme, Harry Potter é uma criança órfã de 11 anos até que recebe uma carta para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde ele descobre que é um bruxo. Em Hogwarts, o menino conquista a amizade de Rony, Hermione e Hagrid. No entanto, ele descobre ter um grande inimigo, "Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado", que é o terrível Voldemort. Nas sequências, Harry se junta com os aliados bruxos para derrotar o vilão.