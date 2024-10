Homem compra violão autografado por Taylor Swift em leilão e o destrói - Reprodução de vídeo / TikTok / Reprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 10:22 | Atualizado 01/10/2024 10:26

Rio - A cena de um homem do Texas, nos Estados Unidos, comprando um violão autografado pela cantora Taylor Swift e o destruindo a marteladas logo em seguida, repercutiu nas redes sociais, nesta segunda-feira (30). O instrumento foi arrematado por US$ 4 mil, cerca de R$ 21 mil.

"Um cara comprou um violão autografada da Taylor Swift em um leilão ao vivo por US$ 4 mil apenas para destruí-lo", dizia a legenda traduzida para o português, do vídeo publicado por um internauta no TikTok.



No registro, é possível ver o momento exato em que o homem se aproxima do palco e recebe um martelo das mãos do apresentador do leilão. Após isso, ele começa a golpear o instrumento, enquanto é aplaudido. Até o momento, Taylor não se pronunciou sobre o ocorrido.



Internautas e fãs da cantora reagiram a cena inusitada. "Nossa… imagina gastar 4 mil dólares em um violão pra destruí-lo só porque é da Taylor Swift. Ele que foi burro. Mas eu tenho certeza que a Taylor deve estar muito triste com isso na casa dela, deve estar chorando muito", ironizou uma usuária da rede social Blue Sky, com uma foto da mansão da artista norte-americana. "O Trump disfarçado com outra skin [pele]", disparou outro seguidor, especulando que a ação teve motivação política. "Aí eu pergunto: pra quê? Meu Deus que perca de dinheiro e tempo", opinou uma terceira pessoa.

