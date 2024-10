Sequência de ’Sexta-feira Muito Louca’ chega aos cinemas em agosto de 2025 - Reprodução / X

Sequência de ’Sexta-feira Muito Louca’ chega aos cinemas em agosto de 2025Reprodução / X

Publicado 11/10/2024 16:23

Rio - A sequencia do sucesso dos anos 2000 "Sexta-feira Muito Louca" ganhou a primeira imagem oficial e sua data de estreia, nesta sexta-feira (11). Estrelado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, a produção chega aos cinemas americanos em 8 de agosto de 2025.

fotogaleria

Na imagem de divulgação, compartilhada pela Disney, Lindsay e Jamie reproduzem a clássica imagem de quando as personagens Anna e Tess trocam de corpo no filme lançado em 2003. Durante o D23 Expo, evento oficial para fãs da Disney, foi divulgado o título oficial da continuação: "Freakier Friday" ('Sexta-Feira Ainda Mais Louca', em tradução livre para o português). No Brasil, ainda não há confirmação se o filme estreia no mesmo dia que nos Estados Unidos.

A sequência traz Anna (Lindsay) se adaptando a uma nova dinâmica familiar. Mãe solo de uma filha adolescente, ela se vê obrigada a assumir o papel de madrasta de outra menina, filha do seu novo marido (Manny Jacinto). Dentro desta dinâmica, uma nova versão de troca de corpos entre Anna e a mãe, Tess (Jamie), chega para sacudir a família.

Além da Dupla, a produção ainda conta com o retorno de Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan chegam ao elenco estrelado.