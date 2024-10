Bella Falconi - Reprodução / Instagram

Rio - Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Bella Falconi, de 39 anos, coleciona mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, onde fala sobre rotina saudável, beleza e estilo de vida. Mas ela não comenta esses temas apenas nas redes sociais. Recentemente, a influenciadora digital lançou o quarto livro, "Bela Transformação", em que aborda a importância do equilíbrio entre corpo, mente e espírito para o bem-estar. Ao DIA, a autora fala do início da carreira, como lida com a exposição, de que maneira mantém a boa forma e as inspirações para escrever a mais nova obra.

"As inspirações vieram da minha jornada ao longo de muitos anos na área de transformação física e espiritual. Senti a necessidade de compartilhar minha experiência e aprendizados, oferecendo aos leitores um guia que possam ajudá-los em suas próprias jornadas", reflete ela, que lembra como foi o processo da escrita do livro. "Demorei cerca de alguns meses para escrever, e foi um processo muito gratificante, que me permitiu refletir e aprofundar meu conhecimento sobre a transformação física, espiritual e mental".



"Para mim, o sinônimo de bem-estar é o equilíbrio entre os pilares corpo, mente e espírito, como menciono no livro. Acredito que precisamos cuidar dessas três dimensões, fundamentais para uma vida mais leve e saudável. Quando conseguimos harmonizar esses aspectos, encontramos não apenas uma melhor qualidade de vida, mas também uma maior conexão consigo mesmo e com o mundo ao nosso redor", opina.

Um dos aspectos abordados na obra é o 'corpo'. A escritora, que compartilha a rotina saudável nas redes sociais, revela de que maneira mantém a boa forma. "Eu sigo uma rotina bem regrada com exercícios regulares e uma alimentação balanceada com dietas de acordo com o que necessito. Além disso, valorizo a importância de ouvir meu corpo e adaptar minha rotina conforme necessário. Dessa forma me ajuda a me sentir bem física e mentalmente, e busco sempre compartilhar dicas e inspirações nas redes sociais para encorajar outras pessoas a adotarem hábitos saudáveis também".

Bella ainda compartilha como consegue manter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, apesar da exposição na internet. "Sendo centrada nos meus valores. Tenho o hábito de cuidar dessas três áreas e sempre busco dedicar um tempo, mesmo nos dias mais corridos, para me reconectar comigo mesma. Essa prática me ajuda a lidar com a exposição e a manter minha saúde mental e emocional. Priorizar esse autocuidado é fundamental para que eu possa continuar inspirando os outros de forma autêntica", analisa.

Além de "Bela Transformação", a influenciadora digital é autora dos livros "Quem tocou minha vida?", "E se não houvesse amanhã? Reflexões sobre Deus, Fé e Vida Eterna" e "Planner Minha Jornada Artística", sendo esse último elaborado com outras nove escritoras. O desejo de escrevê-los surgiu de maneira "natural".

"Sempre gostei de compartilhar minhas experiências e vivências sobre os cuidados com o corpo, mente e espírito. Estou constantemente em busca de conhecimento nessas áreas, e esse processo me inspira a escrever e a transmitir para outras pessoas o que aprendi", explica.



Ao anunciar o lançamento do novo projeto nas redes sociais, Bella brincou que 'nasceu' o seu 'quarto filho'. "É um sentimento de realização e orgulho. Recebo muito o carinho do público que acompanha o meu trabalho e comentam o quanto as minhas publicações os ajudaram nesse processo de transformação. Poder compartilhar conhecimento e experiências que podem impactar positivamente a vida das pessoas é muito especial. Cada livro é uma nova jornada, e ver o resultado final é muito gratificante", comemora.



Inspirada em ajudar outras mulheres a encontrar respostas para o equilíbrio pessoal, a influenciadora relembra os retornos positivos que já recebeu. "Tenho recebido feedbacks incríveis de leitoras que se sentiram tocadas pela mensagem e que compartilharam como as informações as ajudaram em suas jornadas. É muito gratificante saber que meu trabalho pode fazer a diferença na vida delas e de suas famílias", celebra.



Início nas redes sociais

Bacharel e Mestre em Nutrição, Bella começou a compartilhar a rotina fitness no Instagram, em 2010. "Comecei nas redes sociais sem pretensão nenhuma. Usava apenas para editar minhas fotos, adicionar efeitos e mostrar os resultados dos treinos. Conforme fui publicando os registros, não tinha noção de que teria tantos seguidores em apenas três meses, e tudo foi acontecendo de maneira natural. Quando percebi que isso poderia se transformar em algo maior, as redes sociais se tornaram não apenas um negócio e uma fonte de renda, mas também uma plataforma onde eu poderia inspirar as pessoas a buscarem suas próprias transformações", comenta.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa