Luísa Sonza vai até o chão e agita público em show no Rio

Rio - Luíza Sonza agitou o público no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, na noite deste sábado (2), com a turnê "Escândalo Íntimo". A cantora fez performances em que dançou até o chão, além de cantar os maiores hits do novo álbum e as clássicas canções da carreira.



As músicas "Penhasco2", "A Dona Aranha", "Chico" e "Surreal" foram algumas que levaram os fãs cariocas ao delírio. "Toma", "Modo Turbo", "Anaconda" e "Cachorrinhas" também fizeram parte do repertório. A apresentação contou com uma participação especial do cantor venezuelano La Cruz, em que os dois performaram "Rough". Luísa também emocionou a plateia ao cantar "Graveto", de Marília Mendonça, que morreu em 2021.

Indicada ao Grammy Latino 2024 nas categorias Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com "Escândalo Íntimo" e Melhor Canção em Língua Portuguesa com "Chico", a artista irá se apresentar no dia 30 de novembro em Maringá, no Paraná. Em dezembro, ela segue com a turnê em dois shows em Portugal.

Quem sabe faz ao vivo! pic.twitter.com/cydIb3xxaf — Luísa Sonza Crave (@lscrave) November 3, 2024

