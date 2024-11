Banda Oasis anunciará show no Brasil - Reprodução / Instagram

Banda Oasis anunciará show no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 15:39

Rio - Vem aí! A banda Oasis fez um post para lá de misterioso e agitou os fãs brasileiros, nesta segunda-feira (4). Ao que tudo indica, os irmãos Gallagher anunciarão datas de shows na América do Sul, inclusive no Brasil, na manhã desta terça-feira (5).

fotogaleria

No Instagram, a banda compartilhou um vídeo com publicações de vários fãs pedindo por shows na América do Sul, inclusive o famoso "Come to Brazil". Na legenda do post, apenas um dia e horário: "Terça-feira, 11h local".

Outra publicação agitou ainda mais os internautas. Com apenas emojis de olhos na legenda, propagandas nas ruas também ostentavam as mensagens dos fãs, desta vez acompanhadas da frase "Cuidado com o que deseja".

Nos comentários, os fãs se animaram com o anúncio e já fizeram planos. "Se me contassem há um ano que eu veria Oasis divulgando o show no Brasil pela Estação da Sé... eu não acreditaria", disse um perfil. "Tem que ter no mínimo 3 datas de show", exigiu outro. "E bateu o apavoro de não conseguir ingresso", se preocupou um terceiro. "Traga para o Rio! Estádio Maracanã!", pediu mais um.