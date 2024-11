Stray Kids anuncia shows no Brasil - Divulgação

Stray Kids anuncia shows no BrasilDivulgação

Publicado 18/11/2024 13:04 | Atualizado 18/11/2024 13:47

Rio - O grupo sul-coreano Stray Kids, fenômeno do K-Pop, anunciou dois shows no Brasil em 2025. As apresentações acontecerão no Rio de Janeiro, em 1º de abril, no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, e em São Paulo, em 5 de abril, no Estádio MorumBIS.

A venda geral de ingressos inicia no dia 27 de novembro, às 10h. A pré-venda acontece nos dias 25 e 26 para clientes do Santander. Os valores ainda não foram divulgados.

O Stray Kids World Tour marca a primeira série completa de datas em estádios e o tão aguardado retorno do grupo, formado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N, após sua segunda turnê mundial, "MANIAC", que contou com 42 shows em 18 cidades. Além da América Latina, o grupo também fará shows na América do Norte e Europa.

Dono de hits como "Chk Chk Boom" e "I Like It", o Stray Kids alcançou inúmeros marcos nos últimos seis anos de sua carreira. Eles fizeram história com participações inéditas em festivais, tornando-se o primeiro grupo de K-Pop a se apresentar no Le Gala Des Pièces Jaunes e sendo headliners de grandes festivais em 2024, como o Lollapalooza em Chicago, I-DAYS em Milão e BST Hyde Park em Londres.