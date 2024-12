Amandinha e Digu formam o grupo Trevo 13 - Divulgação

Amandinha e Digu formam o grupo Trevo 13Divulgação

Publicado 06/12/2024 22:50

Rio - O grupo de pagode "Trevo 13", formado pelos amigos Amandinha e Digu, lançou nesta sexta-feira (06) o projeto audiovisual "Luau do Trevo", que reúne canções como "Madrugada", "Talismã", "O Amor É Mais/ Não dá Mais Sem Você", com participação do cantor Belo, e a música foco "Todo Dia".

"Existe a paixão, que é aquela coisa mais avassaladora e o amor, que é mais tranquilo e duradouro. Tudo começa sempre na paixão e, se for forte o suficiente, acaba se tornando amor. É exatamente sobre essa metamorfose de sentimentos que nós cantamos na música 'Todo Dia'. Todo mundo em algum momento da vida já passou por essa transformação num relacionamento, ou ainda vai viver. E talvez por esta razão a gente tenha a escolhido como faixa principal", explica Digu.

A gravação do audiovisual aconteceu no final de 2023, na paradisíaca Inha da Gigóia. E chega com a benções do cantor Belo, que apadrinhou Amandinha e Digu. "O Belo é uma grande referência musical para nós e desde a ideia do projeto, ele abraçou a nossa causa e vem fortalecendo muito esse trabalho. Ter ele com a gente ainda parece um pouco surreal. É a realização de um sonho, que agora pode ser compartilhado também com o nosso público", acrescenta.

O lançamento marca uma virada de chave na carreira dos amigos, que começaram cantando raggae e chegaram a passar também por outros ritmos como o trap e o gospel. "As expectativas estão muito grandes, porque esse projeto traz muito da identidade do Trevo 13 e está um lindo trabalho desde a escolha de repertório, arranjos, qualidade musical e visual".