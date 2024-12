Austin Butler será Patrick Bateman em nova versão de 'Psicopata Americano' - AFP

Austin Butler será Patrick Bateman em nova versão de 'Psicopata Americano' AFP

Publicado 11/12/2024 19:52

Rio - O ator Austin Butler está escalado para viver Patrick Bateman na nova versão da sátira de terror "Psicopata Americano", baseado no livro homônimo de Bret Easton Ellis. Embora rumores tivessem circulado na imprensa americana, as negociações com Jacob Elordi não se concretizaram e Butler foi o escolhido. A produção ainda não tem data de estreia definida.

fotogaleria

De acordo com a revista "Variety", o longa, que tem roteiro de Scott Z. Burns, não será um remake do clássico lançado no ano 2000, mas sim uma nova versão do livro. No filme original, o papel de Patrick Bateman foi estrelado por Christian Bale.

Enquanto no longa original Patrick Bateman era um jovem profissional de Wall Street e serial killer, na nova versão, dirigida por Luca Guadagnino, conhecido por "Me Chame Pelo Seu Nome", "Rivais" e "Queer", o filme pode ter uma ênfase erótica maior do que a sátira de terror original.