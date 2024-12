Fanfic de Selena Gomez e Faustão volta a ser meme com noivado da cantora com Benny Blanco - Reprodução Instagram / X

Fanfic de Selena Gomez e Faustão volta a ser meme com noivado da cantora com Benny Blanco Reprodução Instagram / X

Publicado 12/12/2024 15:12

Rio - Após a notícia do noivado de Selena Gomez, de 32 anos, com o produtor musical Benny Blanco , de 36, nesta quinta-feira (12), brasileiros lotaram as redes sociais de memes, ressuscitando uma antiga fanfic da cantora com o apresentador Faustão, de 74.

fotogaleria

No X, antigo Twitter, os internautas consolaram o apresentador pelo fim do 'romance' com a artista. Depois que a cantora anunciou o noivado, diversas imagens geradas por inteligência artificial do casal Selena e Faustão tomaram a rede social. Tudo, é claro, em tom de brincadeira.

Selena Gomez e Benny Blanco assumiram o romance há um ano. Antes de se relacionarem, os dois trabalharam juntos. A primeira vez foi em 2015, quando lançaram as músicas "Kill Em with Kindness" e "Same Old Love". A outra parceria profissional foi em 2019, na canção "I Can't Get Enough", uma parceria cantora com Tainy e J Balvin.

Veja alguns memes compartilhados pelos internautas

triste pensar que ela não vai casar com o primeiro amor dela, sei que os dois tiveram muitas idas e vindas mas foi um casal que marcou toda uma geração, no fundo sempre tive esperança que os dois voltassem… enfim, espero que o faustão esteja bem depois de receber essa noticia https://t.co/FzFWSNCvYA — valen jurídico ttpd (@theguiltylakes) December 12, 2024

gente eu sou vizinha do faustão e tadinho ele tá tocando essa no paredão no talo https://t.co/rihWTnHot9 pic.twitter.com/8O5gzQRLYq — maju ruindade pura (@marjuzao) December 12, 2024

Apenas um dos dois tem química com a Selena Gomez, e seu nome é Fausto Silva. O Faustão. The Big Fausto. pic.twitter.com/0BncBwb76x — mutirão de DNA para supostos filhos do Gugu (@markwoulddo) December 12, 2024

nós desejamos forças pro faustão receber a noticia que a ex vai casar assim, nós tinhamos esperança deles voltarem pic.twitter.com/dHAIYVNBU6 — bee (@witharisgz) December 12, 2024

espero q o faustão esteja bem com a noticia de um certo noivado pic.twitter.com/xYGDKBcKnZ — breno moreru (@brenomoreru) December 12, 2024

Não acredito que Selena ficou noiva! Coitado de Faustão, com a saúde super frágil tendo que passar por isso. — betty (@liviaalima) December 12, 2024

alguém confere se o faustao ta bem https://t.co/EpNer3jMUW — parkour (@pxrkours) December 12, 2024

o faustão no casamento do amor da vida dele com o mendigo pic.twitter.com/lOUQoDfMwE — millenão (taylor’s version) (@anaquarianna) December 12, 2024

CORAÇÃO DELA SEMPRE VAI SER DO FAUSTÃO!!!! pic.twitter.com/X36M3EpgFS — SKELLTONS (@TheSkelltons) December 12, 2024