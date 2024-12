Oruam, Zé Felipe e MC Tuto lançam música que une funk com sertanejo - Divulgação

Publicado 17/12/2024 19:53 | Atualizado 17/12/2024 19:56

Rio - O rapper Oruam, Zé Felipe e MC Tuto se uniram pela primeira vez em uma colaboração inédita. O single "Oh Garota Quero Você Só Pra Mim", lançado pela Mainstreet Records, estreou nesta terça-feira (17) em todas as plataformas digitais, acompanhado de um clipe no canal oficial da gravadora no YouTube.



"Estamos lançando essa novidade para geral nesse fim de ano! Esse feat tá brabo, é pra todo mundo curtir e relaxar agora que o verão tá chegando. É o batidão do Rio fazendo história mais uma vez. Vamos explodir!", celebra Oruam.



Com uma mistura de funk e sertanejo, os dois gêneros que dominam as paradas musicais, o trio promete entregar o próximo hit do verão.

Confira o clipe: