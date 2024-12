’Ainda Estou Aqui’ é um dos 15 filmes pré-selecionados ao Oscar 2025 - TV Globo / Alile Dara Onawale

’Ainda Estou Aqui’ é um dos 15 filmes pré-selecionados ao Oscar 2025TV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 17/12/2024 18:45

Rio - O longa-metragem "Ainda Estou Aqui" segue na corrida pelo Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana divulgou nesta terça-feira (17) a lista dos pré-selecionados e a obra brasileira dirigida por Walter Salles aparece junto de outras 14 produções.

fotogaleria "Ainda Estou Aqui" está fazendo sucesso com o público brasileiro, já que levou mais de 2,7 milhões de pessoas aos cinemas. O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A trama se passa em 1971, durante a ditadura militar. Rubens Paiva (Selton Mello) é levado de casa pelos militares, obrigando a sua mulher, Eunice (Fernanda Torres), mãe de cinco filhos, a se reinventar.

A produção ainda concorrendo ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Fernanda disputa o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama. Antes mesmo de sua estreia nacional, o longa-metragem tinha sido aclamado em festivais internacionais, como o Festival de Veneza em que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro.

Confira a lista completa:

- 'A semente do fruto sagrado' - Alemanha

- 'Ainda Estou Aqui' - Brasil

- 'Une langue universelle' - Canadá

- 'A garota da agulha' - Dinamarca

- 'Emilia Pérez' - França

- 'Santosh' - Inglaterra

- 'Kneecap: Música de liberdade' - Irlanda

- 'Snerting' - Islândia

- 'Vermiglio' - Itália

- 'Straume' - Letônia

- 'Armand' - Noruega

- 'From Ground Zero' - Palestina

- 'Ondas' - República Tcheca

- 'Dahomey' - Senegal

- 'Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra' - Tailândia