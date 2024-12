Veja dicas para organizar as metas de Ano Novo - Unsplash

Publicado 31/12/2024 07:00

Rio – Para se preparar para a chegada de um novo ano, um dos métodos mais comuns é elaborar uma lista de metas a serem cumpridas no prazo dos 12 meses a seguir. No entanto, alguns erros comuns podem ser cometidos, comprometendo a realização destes objetivos. Pensando nisto, O DIA conversou com uma psicóloga e um psicanalista para sanar as dúvidas e dar dicas sobre as melhores formas de organizar as metas de Ano Novo.

Confira cinco dicas para organizar as metas de Ano Novo

Dica 1: baby steps, ou passinhos de bebê

Para o psicanalista Arthur Costa, na hora de montar as metas de Ano Novo, a pessoa deverá dar pequenos passos, como um bebê aprendendo a andar. "Seja específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Ou seja, tem que ter prazo. O que eu vou fazer a curto, médio e longo prazo? Antes de se preocupar em fazer um planejamento para o ano inteiro, comece por janeiro, depois faça o de fevereiro. Fazer o planejamento do ano inteiro se torna maçante, inalcançável. Dividir os objetivos em pequenas tarefas, sempre vão dar a pessoa uma sensação de recompensa muito maior”, sugere.

Já a psicóloga Claudia Melo defende que quem está montando a lista de metas não deve se conter em sonhos pequenos, mas que, ao mesmo tempo, precisa ser realista para que não se frustre ao fim do ano.

"Tem a lista real e a lista ideal. A lista real é aquilo que você consegue fazer neste momento. Eu penso que não é para você colocar de uma forma pequena os seus projetos e seus sonhos. Como eu falo, colocar de uma forma realista é avaliar o todo, não é uma criança fazendo uma lista para o Papai Noel, é um adulto que precisa ter coerência no que se fala e no que se quer para a vida. Não que a pessoa vai ser limitada a sonhar, não é isto. Você pode, mas quais são os suportes para estes sonhos acontecerem? O que você está fazendo, qual o movimento que você vem fazendo para realizar o que deseja?", questiona.

Dica 2: escreva, não confie na memória

Embora o mundo esteja cada vez mais digital, os profissionais aconselham que as metas sejam feitas com os modos tradicionais: papel e caneta. "A gente está excessivamente digitalizado. A memória está cada vez mais curta, estamos cada vez mais dependente de dispositivos eletrônicos. Não que a tecnologia não seja importante, mas quando a gente escreve com caneta e papel, com um lápis e papel, a gente desenha o nosso pensamento. A probabilidade de conseguir colocar o que de fato se deseja, se planeja, é muito maior”, opina Arthur.

"Quando você coloca no papel, está esboçando alguma coisa. Ao longo da semana, você vai organizando a lista e colocando dentro daquilo que é possível, arrumando até que ela fique, não perfeita, mas coerente. Se você tem a opção de organizar as suas metas, por que vai fazer tão bagunçado? Às vezes acontece de algo vir antes e outra coisa depois. Se você tem uma lista e pode encaixar isto, tenta arrumar de uma forma mais organizada, que traga uma segurança em realizar as etapas. A partir do memento em que perceber que a lista faz sentido para você, aí sim pode passar para um bloco de notas, agenda ou o que quiser. Mas começa com uma folhinha solta, sem muita preocupação. Vê o que vai sair ali e depois arruma para ver como vai se sentir com essa arrumação", sugere Claudia.

Dica 3: não se espelhe na lista do outro

Com as redes sociais mais presentes na vida das pessoas e o aumento no número de influenciadores, é comum que os desejos e metas acabem se espelhando em uma rotina que não cabe a todo mundo. Sobre o assunto, Claudia considera:

"Eu percebo que o erro mais comum é quando a gente se espelha na lista do outro. Quando o deseja do outro nos afeta de alguma forma. Eles acabam nos contaminando e fazendo acreditar que aquilo também pode ser o seu desejo, o que precisa realizar, sem antes parar para analisar se aquilo é o que você quer ou se está sendo influenciado. A lista precisa ser muito respeitada, porque quando eu começo a me basear no desejo do outro, eu vou me frustrar, porque são vidas, histórias e projetos diferentes", argumenta.

Dica 4: revisite sua lista semanalmente

Muitos criam uma lista de metas no fim ou no início de um ano e acabam esquecendo dela conforme o tempo passa, vindo conferir quais tópicos foram cumpridos, ou não, apenas ao fim dos novos 12 meses. Os profissionais, no entanto, não recomendam esta prática e aconselham, inclusive, que a pessoa revisite seus planos de Ano Novo regularmente.

"Um planejamento que é revisitado, no mínimo, semanalmente, tem maior chance de ser executado. Se ele for revisitado mensalmente, vai ser esquecido. Anualmente, com certeza vai passar o calendário e o calendário é só uma mera data. Então, quanto menor o espaço de tempo para revisitar o planejamento, maior chance de executar", afirma Arthur.

"Se a pessoa fez uma lista apenas porque está todo mundo fazendo, e a deixa de cantinho, não pode depois trazer para ela um peso de 'nossa, não aconteceu o que eu escrevi'. Para fazer acontecer, você precisa estar em contato com o que foi colocado no papel, até para perceber o que está deixando de fazer, onde está canalizando a energia e o tempo para algumas coisas acontecerem. Revisitar sua lista faz você dono da sua história, não é 'deixa acontecer naturalmente'. Deixar a lista parada é boicotar o que acredita que quer", declara Claudia.

Dica 5: reveja as possibilidades e importe apenas o essencial

Passou-se um ano inteiro e uma ou mais metas não saíram do papel. Mesmo com a frustração de não ter conseguido cumprir um objetivo, de acordo com os profissionais, é necessário reavaliar se vale a pena transferir a meta para uma nova lista ou deixá-la de lado.

"Às vezes as pessoas ficam tão fixadas em realizar algo que perdem muitos anos. Deixar metas para trás não é abortar um sonho, é falar: 'está bom, eu evoluí, cresci e outras coisas são mais importantes'. Para mim, é por aí neste lugar de maturidade. É preciso ter a mentalidade de que está tudo bem mudar, faz parte. Tem que rever a lista e ver o que faz sentido para você neste momento, o que pode acrescentar ou tirar. Faça uma lista mais real. Reveja as possibilidades", opina Claudia.

"Essa meta que não foi cumprida pode ser colocada numa nova lista que a pessoa vai fazer. Nesse final de ano, uma coisa importante é se avaliar: quais são as metas que realmente valem a pena serem importadas para o novo ano e quais devem ser deixadas para trás. Talvez algumas que foram colocadas como objetivos não fazem mais sentido e nem se enquadram mais na realidade de vida da pessoa. Antes de fazer o planejamento para o próximo ano, o primeiro passo é rever o que foi planejado no ano anterior e pensar no que eu vou importar, o que que eu vou levar para o ano seguinte e o que eu vou deixar para trás, para que, de fato, só seja importado aquilo que é relevante e importante viver", explica Arthur.