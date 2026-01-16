'O Agente Secreto' integra lista prévia de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco - Divulgação

Publicado 16/01/2026 13:07 | Atualizado 16/01/2026 13:17





Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.



A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.



Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.



O país ainda marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.



O documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção independente americana Sonhos de Trem, também aparecem nas pré-listas técnicas.



Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por O Agente Secreto.



Melhor Filme Internacional (15 selecionados)



- O Agente Secreto (Brasil)

- Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)

- Foi Apenas um Acidente (França)

- O Som da Queda (Alemanha)

- Homebound (Índia)

- O Bolo do Presidente (Iraque)

- Kokuho (Japão)

- Tudo Que Resta de Você (Jordânia)

- Valor Sentimental (Noruega)

- Palestina 36 (Palestina)

- A Única Saída (Coreia do Sul)

- Sirât (Espanha)

- Late Shift (Suíça)

- A Garota Canhota (Taiwan)

- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco



- O Agente Secreto

- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

- Frankenstein

- Marty Supreme

- Uma Batalha Após a Outra

- Valor Sentimental

- Pecadores

- Sirât

- A Hora do Mal

- Wicked: Parte 2

Melhor Documentário de Longa-Metragem



- Apocalipse nos Trópicos

- Yanuni

- The Alabama Solution

- Coexistence, My Ass!

- Come See Me in the Good Light

- Cover-Up

- Cutting Through Rocks

- Folktales

- Holding Liat

- Mr. Nobody Against Putin

- Mistress Dispeller

- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

- The Perfect Neighbor

- Seeds

- 2000 Meters to Andriivka

Melhor Fotografia



- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

- Frankenstein

- Marty Supreme

- Valor Sentimental

- Sirât

- Wicked: Parte 2

- O Som da Queda

- Song Sung Blue – Um Sonho a Dois

- Balada de um Jogador

- Bugonia

- Morra, Amor

- F1

- Nouvelle Vague

- Uma Batalha Após a Outra

- Pecadores

- Sonhos de Trem

Melhor Curta-Metragem em Live Action



- Amarela

- Ado

- Beyond Silence

- The Boy with White Skin

- Butcher’s Stain

- Butterfly on a Wheel

- Dad’s Not Home

- Extremist

- A Friend of Dorothy

- Jane Austen’s Period Drama

- Pantyhose

- The Pearl Comb

- Rock, Paper, Scissors

- The Singers

- Two People Exchanging Saliva

Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.