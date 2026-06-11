Djavan vence a categoria Melhor Artista da MPBLucas RT Fotografia / Divulgação
AXÉ – MELHOR ARTISTA
Ivete Sangalo
Margareth Menezes
Olodum
Timbalada
AXÉ – MELHOR LANÇAMENTO
Ivete Sangalo – O Verão Bateu Em Minha Porta (Produzido por: Radamés Venâncio)
Margareth Menezes – Ramalhete de Flor (Produzido por: Tito Oliveira, Margareth Menezes, Manoel EL Xiri)
Olodum, BaianaSystem – Ginga Olodum (Produzido por: Lucas Di Fiori, Pugah, Seko Bass, Titoxossi)
Timbalada – Fervo na Cidade (Produzido por: Denny Denan, Reudes Nogueira)
CANÇÃO POPULAR – MELHOR ARTISTA
Joelma
Lucy Alves
Peninha
Simone Mendes
CANÇÃO POPULAR – MELHOR LANÇAMENTO
João Gomes – Pé de Serrita (Produzido por: João Gomes, Daniel Mendes, Mestrinho)
Joelma – Lua dos Apaixonados (Ao Vivo) (Produzido por: Diego Ramos)
Mariana Volker, Maria Gadu – Não Quero Te Querer (Produzido por: Mariana Volker, Mayra Corrêa)
Simone Mendes – Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) (Produzido por: Eduardo Pepato)
ELETRÔNICO – MELHOR LANÇAMENTO
Afterclapp, Furmiga Dub – Rabecada (Produzido por: Afterclapp, Furmiga Dub)
BADSISTA – CUTEBOYZ (Produzido por: Entropia)
DJ Memê – Saudade (Produzido por: DJ Memê)
Zopelar – Just Like Heaven EP (Produzido por: Zopelar)
LÍNGUA ESTRANGEIRA – MELHOR LANÇAMENTO
Guga Stroeter – Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet (br) (Produzido por: Guga Stroeter)
Indiana Nomma, André Pinto – Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II (Produzido por: Indiana Nomma)
João Fênix, Virginia Rodrigues – Alfonsina Y El Mar (Produzido por: Jorge Helder)
Silvia Machete – Rhonda's Boots & Legs (Live) (Produzido por: Lalo Brusco)
ERUDITO – MELHOR LANÇAMENTO
Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer – Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos (Produzido por: Ulrich Schneider)
Orquestra Ouro Preto – Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works (Produzido por: Maestro Rodrigo Toffolo)
Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo) (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)
Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo) (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)
PROJETO ESPECIAL – MELHOR LANÇAMENTO
Inezita Barroso – Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978) (Produzido por: Selo Sesc)
Elas Cantam Donato (Produzido por: Regina Oreiro)
João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe – Dominguinho (Produzido por: Daniel Mendes, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho)
Ney Matogrosso – Homem com H (Produzido por: Amabis)
FUNK – MELHOR ARTISTA
Enme
Mac Júlia
MC Kevin o Chris
O Kannalha
FUNK – MELHOR LANÇAMENTO
King Saints – Músicas Para Marolar (Produzido por: Pharfa, DMAX, Neno, Maux, Mulú, PB Campos, Papatinho, Five, DetonaCry, TH4i, Los Brasileiros)
Pedro Sampaio, Mc Meno K, Melody – JETSKI (Produzido por: Pedro Sampaio, Pedro Breder)
Rico Dalasam – Dilema (Produzido por: Pedro Lima, Pedro Lucas Ferraz, Rico Dalasam)
Totonho e os Cabra – Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (Produzido por: André Abujamra, Renato Oliveira, Marcelo Macedo, Furmiga Dub, Rica Amabis)
INSTRUMENTAL – MELHOR ARTISTA
Antônio Adolfo
Hamilton de Holanda
João Camarero
Rogério Caetano
INSTRUMENTAL – MELHOR LANÇAMENTO
Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta – Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas (Produzido por: Bernardo Ramos)
Antonio Adolfo – CARNAVAL – The Songs Were So Beautiful (Produzido por: Antonio Adolfo)
Hamilton de Holanda – Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC (Produzido por: Hamilton de Holanda, Marcos Portinari)
João Camarero – Baden (Produzido por: Alexandre Fontanetti)
MPB – MELHOR ARTISTA
Dori Caymmi
Marisa Monte
Mateus Aleluia
Mônica Salmaso
MPB – MELHOR LANÇAMENTO
Dori Caymmi – Utopia (Produzido por: Jorge Helder)
Mateus Aleluia – Mateus Aleluia (Produzido por: Mateus Aleluia, Tadeu Mascarenhas, Tenille Bezerra)
Monica Salmaso – Minha Casa (Produzido por: Mônica Salmaso, Teco Cardoso)
Zé Ibarra – AFIM (Produzido por: Zé Ibarra, Lucas Nunes)
POP – MELHOR ARTISTA
Lenine
Luedji Luna
Marina Sena
Os Garotin
Lenine – EITA (Produzido por: Bruno Giorgi)
Lia de Itamaracá, Daúde – Pelo Olhos do mar (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo)
Luedji Luna – Antes Que A Terra Acabe (Produzido por: Fejuca, Kato Change, Zudizilla, Lucas Cirillo, Duda Raup, Iuri Rio Branco, Toty S’amed, Luedji Luna)
-Luedji Luna – Um Mar Pra Cada Um (Produzido por: Zudizilla, Duda Raupp, Lucas Romero, Curumin, Kato Change, Luedji Luna)
RAÍZES – MELHOR ARTISTA
Geraldo Azevedo
João Gomes
Mestrinho
Orquestra Malassombro
RAÍZES – MELHOR LANÇAMENTO
Dona Onete – Quatro Contas (Produzido por: Marcos Sarrazin)
Mestrinho – Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo) (Produzido por: Mestrinho, Daniel Mendes)
Orquestra Malassombro – Recife, Início, Meio e Fim (Produzido por: Rafael Marques)
Santanna O Cantador – Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim (Produzido por: José Milton)
RAP/TRAP – MELHOR ARTISTA
BK’
Don L
Emicida
Negra Li
RAP/TRAP – MELHOR LANÇAMENTO
BK’ – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (Produzido por: BK, MEC Life ENT, Theo Zagrae, Victor Senedesi, Gabriel Andrade)
Don L – CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (Produzido por: Don L, Iuri Rio Branco, Nave)
Emicida – Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores (Produzido por: Emicida, Damien Seth, Fejuca)
FBC – ASSALTOS E BATIDAS (Produzido por: Coyote Beatz, Pepito, DJ Cost, Nathan Morais)
REGGAE – MELHOR ARTISTA
Maneva
Maskavo
Ponto de Equilíbrio
Sintonize
REGGAE – MELHOR LANÇAMENTO
Bia Ferreira, Little Lion Sound – O Seu Silêncio (Produzido por: Little Lion Sound, Irie Yute)
Capilé, Chico César – Saci (Produzido por: Fernando Nunes)
Maskavo – Além-Mar (Produzido por: Maskavo, Alexandre Campos)
Sintonize – Original Brasileiro (Produzido por: Rafael Senegal)
REVELAÇÃO
Joaquim
Orquestra Malassombro
Pedro Emílio
Zaynara
PROJETO AUDIOVISUAL
Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra (Dirigido por: Og Cruz)
Gaby Amarantos - Rock Doido (Dirigido por: Guilherme Takshy, Naré, Gaby Amarantos)
Lenine - EITA (Dirigido por: Lenine, Kabé Pinheiro, Laís Branco)
Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse (Dirigido por: Barbara Magri, Lucas Teixeira, Pedro Moura)
ROCK – MELHOR ARTISTA
Fresno
Mateus Fazeno Rock
Selvagens à Procura de Lei
Terno Rei
ROCK – MELHOR LANÇAMENTO
Selvagens à Procura de Lei – Y (Produzido por: Gabriel Aragão, Matheus Brasil)
Supercombo – Caranguejo (Parte 1) (Produzido por: Supercombo, Victor de Souza (Jotta))
Terno Rei – Nenhuma Estrela (Produzido por: Gustavo Schirmer)
Vivendo do Ócio – Hasta La Bahia (Produzido por: André T)
SAMBA – MELHOR ARTISTA
Jorge Aragão
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
Péricles
Xande de Pilares
SAMBA – MELHOR LANÇAMENTO
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador – 20 Anos (Produzido por: Leandro Pereira)
Péricles – Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (Produzido por: Izaías Marcelo)
Xande de Pilares – Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo) (Produzido por: João Carlos Filho)
Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor – Empretecendo (Produzido por: Xande de Pilares, Luciano Broa)
SERTANEJO – MELHOR ARTISTA
Bruna Viola
Chitãozinho & Xororó
Lauana Prado
Yasmin Santos
SERTANEJO – MELHOR LANÇAMENTO
Bruna Viola – Improvável (Live) (Produzido por: Flávio Guimarães)
Chitãozinho & Xororó – Meninos De Roça (Produzido por: Cláudio Paladini)
Lauana Prado – Raiz BH (Ao Vivo) (Produzido por: Lauana Prado, William Santos)
Yasmin Santos – Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo) (Produzido por: Gabriel Pascoal)