Djavan vence a categoria Melhor Artista da MPB - Lucas RT Fotografia / Divulgação

Djavan vence a categoria Melhor Artista da MPBLucas RT Fotografia / Divulgação

Publicado 11/06/2026 07:24

Rio - Com homenagem a Cazuza, a 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira aconteceu no Theatro Municipal do Rio, na noite desta quarta-feira (10). Artistas que se destacaram ao longo de 2025 foram consagrados na cerimônia, apresentada por Debora Bloch e Alice Wegmann, em 18 categorias.

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João Gomes foi o mais premiado da noite com três troféus: Melhor Artista e Melhor Lançamento na categoria Canção Popular, e Melhor Lançamento na categoria Projeto Especial, com ‘Dominguinho’, projeto conjunto com Mestrinho e Jota.Pe. Luedji Luna foi consagrada como Melhor Artista e Melhor Lançamento na categoria Pop. Entre os outros ganhadores estão Djavan, Chitãozinho e Xororó, Alcione, BK e Maneva.



A noite também contou com a apresentações inéditas de grandes nomes da música, que interpretaram clássicos de Cazuza, como Seu Jorge, Luedji Luna, Zizi Possi, Luísa Sonza, Lazzo Matumbi, BNegão, Chico Chico, Ludmilla, Maneva, Marina Sena, Simone e Ney Matogrosso. Vários famosos acompanharam a premiação da plateia.

Confira os vencedores:



AXÉ – MELHOR ARTISTA



Daniela Mercury

Ivete Sangalo

Margareth Menezes

Olodum

Timbalada



AXÉ – MELHOR LANÇAMENTO

Daniela Mercury – Cirandaia (Produzido por: Daniela Mercury, Juliano Valle, Gabriel Mercury)

Ivete Sangalo – O Verão Bateu Em Minha Porta (Produzido por: Radamés Venâncio)

Margareth Menezes – Ramalhete de Flor (Produzido por: Tito Oliveira, Margareth Menezes, Manoel EL Xiri)

Olodum, BaianaSystem – Ginga Olodum (Produzido por: Lucas Di Fiori, Pugah, Seko Bass, Titoxossi)

Timbalada – Fervo na Cidade (Produzido por: Denny Denan, Reudes Nogueira)



CANÇÃO POPULAR – MELHOR ARTISTA

João Gomes

Joelma

Lucy Alves

Peninha

Simone Mendes



CANÇÃO POPULAR – MELHOR LANÇAMENTO

Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack – Vem, Love (Produzido por: Cuper, Felipe Cordeiro)

João Gomes – Pé de Serrita (Produzido por: João Gomes, Daniel Mendes, Mestrinho)

Joelma – Lua dos Apaixonados (Ao Vivo) (Produzido por: Diego Ramos)

Mariana Volker, Maria Gadu – Não Quero Te Querer (Produzido por: Mariana Volker, Mayra Corrêa)

Simone Mendes – Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) (Produzido por: Eduardo Pepato)



ELETRÔNICO – MELHOR LANÇAMENTO

Africanoise – CABAÇA (Produzido por: Africanoise)

Afterclapp, Furmiga Dub – Rabecada (Produzido por: Afterclapp, Furmiga Dub)

BADSISTA – CUTEBOYZ (Produzido por: Entropia)

DJ Memê – Saudade (Produzido por: DJ Memê)

Zopelar – Just Like Heaven EP (Produzido por: Zopelar)



LÍNGUA ESTRANGEIRA – MELHOR LANÇAMENTO

Francisca Barreto – Habana (Produzido por: Victor Kroner, Francisca Barreto)

Guga Stroeter – Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet (br) (Produzido por: Guga Stroeter)

Indiana Nomma, André Pinto – Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II (Produzido por: Indiana Nomma)

João Fênix, Virginia Rodrigues – Alfonsina Y El Mar (Produzido por: Jorge Helder)

Silvia Machete – Rhonda's Boots & Legs (Live) (Produzido por: Lalo Brusco)



ERUDITO – MELHOR LANÇAMENTO

Gabriele Leite – Gunûncho (Produzido por: Erika Ribeiro)

Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer – Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos (Produzido por: Ulrich Schneider)

Orquestra Ouro Preto – Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works (Produzido por: Maestro Rodrigo Toffolo)

Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo) (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)

Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz – Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo) (Produzido por: Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira)



PROJETO ESPECIAL – MELHOR LANÇAMENTO

Caetano Veloso, Maria Bethânia – Caetano e Bethânia Ao Vivo (Produzido por: Lucas Nunes)

Inezita Barroso – Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978) (Produzido por: Selo Sesc)

Elas Cantam Donato (Produzido por: Regina Oreiro)

João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe – Dominguinho (Produzido por: Daniel Mendes, João Gomes, Jota.Pê, Mestrinho)

Ney Matogrosso – Homem com H (Produzido por: Amabis)



FUNK – MELHOR ARTISTA

Deize Tigrona

Enme

Mac Júlia

MC Kevin o Chris

O Kannalha



FUNK – MELHOR LANÇAMENTO

Deize Tigrona – NÓS É FIRME, NÃO É CREME (Produzido por: Mahal Pita, KD SOUNDSYSTEM, DJ Chernobyl)

King Saints – Músicas Para Marolar (Produzido por: Pharfa, DMAX, Neno, Maux, Mulú, PB Campos, Papatinho, Five, DetonaCry, TH4i, Los Brasileiros)

Pedro Sampaio, Mc Meno K, Melody – JETSKI (Produzido por: Pedro Sampaio, Pedro Breder)

Rico Dalasam – Dilema (Produzido por: Pedro Lima, Pedro Lucas Ferraz, Rico Dalasam)

Totonho e os Cabra – Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (Produzido por: André Abujamra, Renato Oliveira, Marcelo Macedo, Furmiga Dub, Rica Amabis)



INSTRUMENTAL – MELHOR ARTISTA

Alessandro Penezzi

Antônio Adolfo

Hamilton de Holanda

João Camarero

Rogério Caetano



INSTRUMENTAL – MELHOR LANÇAMENTO

Alessandro Penezzi – Sonhos (Produzido por: Alessandro Penezzi, Heloiza Manoel da Silva)

Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta – Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas (Produzido por: Bernardo Ramos)

Antonio Adolfo – CARNAVAL – The Songs Were So Beautiful (Produzido por: Antonio Adolfo)

Hamilton de Holanda – Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC (Produzido por: Hamilton de Holanda, Marcos Portinari)

João Camarero – Baden (Produzido por: Alexandre Fontanetti)



MPB – MELHOR ARTISTA

Djavan

Dori Caymmi

Marisa Monte

Mateus Aleluia

Mônica Salmaso



MPB – MELHOR LANÇAMENTO

Djavan – Improviso (Produzido por: Djavan)

Dori Caymmi – Utopia (Produzido por: Jorge Helder)

Mateus Aleluia – Mateus Aleluia (Produzido por: Mateus Aleluia, Tadeu Mascarenhas, Tenille Bezerra)

Monica Salmaso – Minha Casa (Produzido por: Mônica Salmaso, Teco Cardoso)

Zé Ibarra – AFIM (Produzido por: Zé Ibarra, Lucas Nunes)



POP – MELHOR ARTISTA

BaianaSystem

Lenine

Luedji Luna

Marina Sena

Os Garotin

POP – MELHOR LANÇAMENTO

BaianaSystem – O Mundo Dá Voltas (Produzido por: Daniel Ganjaman)

Lenine – EITA (Produzido por: Bruno Giorgi)

Lia de Itamaracá, Daúde – Pelo Olhos do mar (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo)

Luedji Luna – Antes Que A Terra Acabe (Produzido por: Fejuca, Kato Change, Zudizilla, Lucas Cirillo, Duda Raup, Iuri Rio Branco, Toty S’amed, Luedji Luna)

-Luedji Luna – Um Mar Pra Cada Um (Produzido por: Zudizilla, Duda Raupp, Lucas Romero, Curumin, Kato Change, Luedji Luna)





RAÍZES – MELHOR ARTISTA

Dona Onete

Geraldo Azevedo

João Gomes

Mestrinho

Orquestra Malassombro



RAÍZES – MELHOR LANÇAMENTO

Boi da Macuca, Henrique Albino – Frevo da Macuca (Produzido por: Henrique Albino)

Dona Onete – Quatro Contas (Produzido por: Marcos Sarrazin)

Mestrinho – Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo) (Produzido por: Mestrinho, Daniel Mendes)

Orquestra Malassombro – Recife, Início, Meio e Fim (Produzido por: Rafael Marques)

Santanna O Cantador – Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim (Produzido por: José Milton)



RAP/TRAP – MELHOR ARTISTA

Baco Exu do Blues

BK’

Don L

Emicida

Negra Li



RAP/TRAP – MELHOR LANÇAMENTO

Baco Exu do Blues – Hasos (Produzido por: Marcelo Delamare, Marcos Maurício, Dactes, JLZ)

BK’ – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (Produzido por: BK, MEC Life ENT, Theo Zagrae, Victor Senedesi, Gabriel Andrade)

Don L – CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (Produzido por: Don L, Iuri Rio Branco, Nave)

Emicida – Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores (Produzido por: Emicida, Damien Seth, Fejuca)

FBC – ASSALTOS E BATIDAS (Produzido por: Coyote Beatz, Pepito, DJ Cost, Nathan Morais)



REGGAE – MELHOR ARTISTA

Alma Djem

Maneva

Maskavo

Ponto de Equilíbrio

Sintonize



REGGAE – MELHOR LANÇAMENTO

Alma Djem – Acústico Alma Djem (Ao Vivo) (Produzido por: Sarpa)

Bia Ferreira, Little Lion Sound – O Seu Silêncio (Produzido por: Little Lion Sound, Irie Yute)

Capilé, Chico César – Saci (Produzido por: Fernando Nunes)

Maskavo – Além-Mar (Produzido por: Maskavo, Alexandre Campos)

Sintonize – Original Brasileiro (Produzido por: Rafael Senegal)



REVELAÇÃO

Fitti

Joaquim

Orquestra Malassombro

Pedro Emílio

Zaynara



PROJETO AUDIOVISUAL

Ajuliacosta - O que a Julia vai ser? (Dirigido por: Fernanda Correrua)

Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra (Dirigido por: Og Cruz)

Gaby Amarantos - Rock Doido (Dirigido por: Guilherme Takshy, Naré, Gaby Amarantos)

Lenine - EITA (Dirigido por: Lenine, Kabé Pinheiro, Laís Branco)

Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse (Dirigido por: Barbara Magri, Lucas Teixeira, Pedro Moura)



ROCK – MELHOR ARTISTA

Black Pantera

Fresno

Mateus Fazeno Rock

Selvagens à Procura de Lei

Terno Rei



ROCK – MELHOR LANÇAMENTO

Black Pantera – Seleção Natural (Produzido por: Rafael Ramos)

Selvagens à Procura de Lei – Y (Produzido por: Gabriel Aragão, Matheus Brasil)

Supercombo – Caranguejo (Parte 1) (Produzido por: Supercombo, Victor de Souza (Jotta))

Terno Rei – Nenhuma Estrela (Produzido por: Gustavo Schirmer)

Vivendo do Ócio – Hasta La Bahia (Produzido por: André T)



SAMBA – MELHOR ARTISTA

Alcione

Jorge Aragão

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Péricles

Xande de Pilares



SAMBA – MELHOR LANÇAMENTO

Alcione – Alcione (Produzido por: Alexandre Menezes)

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador – 20 Anos (Produzido por: Leandro Pereira)

Péricles – Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (Produzido por: Izaías Marcelo)

Xande de Pilares – Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo) (Produzido por: João Carlos Filho)

Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor – Empretecendo (Produzido por: Xande de Pilares, Luciano Broa)



SERTANEJO – MELHOR ARTISTA

Ana Castela

Bruna Viola

Chitãozinho & Xororó

Lauana Prado

Yasmin Santos



SERTANEJO – MELHOR LANÇAMENTO

Ana Castela – Let’s Go Rodeo (Produzido por: Ender Thomas, Antony Albert Guajardo “Zsurround”, Eduardo Godoy)

Bruna Viola – Improvável (Live) (Produzido por: Flávio Guimarães)

Chitãozinho & Xororó – Meninos De Roça (Produzido por: Cláudio Paladini)

Lauana Prado – Raiz BH (Ao Vivo) (Produzido por: Lauana Prado, William Santos)

Yasmin Santos – Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo) (Produzido por: Gabriel Pascoal)