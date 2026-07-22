Tom Rhys Harries interpreta protagonista da tramaReprodução/YouTube
No trailer, Matt Hagen, protagonista da trama, aparece em processo de transformação, com o seu corpo mudando progressivamente após realizar um procedimento em uma tentativa de reconstruir o seu rosto.
A produção segue Hagen, jovem astro de Hollywood, vindo das ruas de Gotham, que tem sua carreira interrompida quando um criminoso local o deixa desfigurado. Diante dos acontecimentos, ele busca recuperar a antiga aparência a partir de um tratamento, que modifica sua percepção do real, levando-o a uma jornada de vingança e destruição.
Tom Rhys Harries irá estrelar o longa, interpretando o clássico vilão do Batman, criado por Bill Finger e Bob Kane para os quadrinhos, que se transforma em uma criatura de argila, conhecida pela sua capacidade de mudar de forma. O elenco do filme também conta com nomes como Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella e Eddie Marsan.
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