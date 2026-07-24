Demi Moore participa de videoclipe do grupo KATSEYE - Reprodução/YouTube

Demi Moore participa de videoclipe do grupo KATSEYEReprodução/YouTube

Publicado 24/07/2026 11:59 | Atualizado 24/07/2026 12:05

Rio – O grupo Katseye lançou a faixa “Animal” nesta sexta-feira (24). Junto ao single, também foi liberado um videoclipe da nova música, contando com a participação especial da atriz Demi Moore, de 63 anos. A canção irá integrar o terceiro EP do grupo, "Wild", que tem previsão de estreia nas plataformas digitais para 14 de agosto.

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O clipe teve a direção de Cody Critcheloe, conhecido pelo seu trabalho em outras produções junto ao grupo, como Gnarly e Touch. Em vídeo, aparecem as integrantes do Katseye entre um ambiente de escritório e um cenário vermelho, realizando coreografia. O clipe teve a direção de Cody Critcheloe, conhecido pelo seu trabalho em outras produções junto ao grupo, como Gnarly e Touch. Em vídeo, aparecem as integrantes do Katseye entre um ambiente de escritório e um cenário vermelho, realizando coreografia.

Demi Moore faz sua aparição no final da produção, no espaço de um closet, no qual ela julga as escolhas de estilo das artistas. Esta é a primeira presença da atriz em um clipe musical desde sua atuação no vídeo de “Ugly”, de Jon Bon Jovi, em 1998.



O Katseye é formado por Daniela Avanzini, de 22 anos, Lara Raj, de 20, Megan Skiendel, de 20, Sophia Laforteza, de 23, e Yoonchae Jeong, de 18. Integrante da formação original, Manon Bannerman, de 24, no momento, está afastada do grupo.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa