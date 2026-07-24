Festa Literária Internacional de Paraty - Divulgação/Matheus Romano

Festa Literária Internacional de ParatyDivulgação/Matheus Romano

Publicado 24/07/2026 19:54 | Atualizado 24/07/2026 20:03

Rio - A Casa da Favela encerra, neste sábado (25), a programação na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) com o Baile de Favela. Após um dia de debates sobre literatura, identidade, futuro e transformação social, o espaço fecha as atividades destacando o funk como patrimônio cultural do Rio de Janeiro.

fotogaleria

A programação começa às 10h com a mesa "Do corre aos futuros possíveis: A favela imagina o mundo", que discute como cultura, comunicação e território podem transformar vivências em novas perspectivas para o futuro.

Na sequência, a mesa "Ajeum Literário: fé, palavra e partilha nas periferias" aborda o papel das diferentes expressões de fé e espiritualidade como formas de cuidado, acolhimento e resistência nos territórios periféricos.

À tarde, a programação abre espaço para crianças, famílias e educadores com a mesa "Quem conta um conto planta um futuro", para discutir a literatura infantil como ferramenta de formação de leitores e transformação social. Em seguida, o debate "Afeto como prática política na construção de vidas possíveis" reúne pensadores e artistas para discutir identidade, subjetividade e resistência nas experiências negras.

Já a partir das 19h, o público acompanha a intervenção literária "GRITA: vozes que atravessam o silêncio", inspirada na obra de Kaliman Chiappini. Na sequência, às 20h, um show de hip hop aquece o público para o Baile de Favela, que encerra a programação com música e valorização da cultura produzida nas periferias brasileiras.