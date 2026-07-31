Pedro Sampaio lançou parceria com Cachirula e Loojan - Divulgação/ @stefflima

Pedro Sampaio lançou parceria com Cachirula e LoojanDivulgação/ @stefflima

Publicado 31/07/2026 16:21

Rio - Pedro Sampaio lançou um novo projeto na quinta-feira (30). O single "Tímida, Santa y Peligrosa", em parceria com os mexicanos Cachirula e Loojan, reforça o alcance internacional do brasileiro, que está em turnê pela Europa e Estados Unidos desde abril.

"Meu sangue latino ferve de alegria pela possibilidade de colaborar com a Cachirula e Loojan, dois artistas que eu admiro faz tempo. Assim que entramos em estúdio o match foi imediato e a música fluiu na hora!", diz o carioca.

O lançamento chega às plataformas após o sucesso das parcerias com J Balvin em "Perversa", El Bogueto com "G-Latina" e Emilia em "Jetski Remix". Além disso, Pedro Sampaio se prepara para a etapa final da "Brazilian Chaos Tour".

O artista volta aos Estados Unidos em agosto para um show já esgotado em Atlanta e finaliza a turnê passando por México, Buenos Aires e Santiago.