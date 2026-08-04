Espetáculo de Julia Lemmertz e Orã Figueiredo está em cartaz na Zona Sul - Divulgação/Nana Moraes

Espetáculo de Julia Lemmertz e Orã Figueiredo está em cartaz na Zona Sul Divulgação/Nana Moraes

Publicado 04/08/2026 05:00

Rio - Escrita em 2000 por Mauro Rasi, a comédia "Alta Sociedade" ganha uma nova montagem em cartaz no Teatro Vannucci, na Zona Sul, até setembro. Sob direção de Emilio de Mello, o espetáculo é protagonizado por Julia Lemmertz e Orã Figueiredo nos papéis de Sylvia e Leopoldo, um casal de milionários falidos que tenta fugir do país, na noite de Réveillon, para escapar da Polícia Federal.

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"Sem dúvidas as críticas à elite do nosso país continuam atuais. Muitos personagens mudaram e outros continuam na vida pública, mas a forma de pensar, agir e se comportar como elite continuam desde o Brasil colônia. Apenas adaptaram e modernizaram os modos de dominação", diz o ator.

A atualização do texto, segundo Orã, potencializa a identificação com o público sem comprometer a essência da dramaturgia. "Foi preciso trazer para os dias de hoje alguns personagens da vida pública e fatos atuais que o público vai facilmente identificar. Isso trouxe mais humor e contundência às críticas que o texto já continha, sem mexer na sua estrutura".

Julia destaca o trabalho de Amanda Jordão no processo de atualização do texto original. "São baseadas em notícias e fatos reais, como eram os fatos e notícias da época em que a peça foi escrita. A estrutura está preservada e as características das personagens também, foi um trabalho cuidadoso e bem bacana dela".

Embora exponha os bastidores de uma elite corrupta, o espetáculo aposta na comédia para provocar reflexão. "Penso que a comicidade e a crítica social andam de mãos dadas. Uma fortalece a outra e o resultado é um humor inteligente e reflexivo em que o público se diverte muito e depois tem vontade de conversar sobre o que viu", afirma Orã.

Lemmertz comenta que os próprios personagens não têm consciência do retrato crítico que representam. "Eles estão tentando fugir e salvar a pele. As falcatruas em que se meteram estão acontecendo o tempo todo e, realmente, olhar de fora para isso resulta na comicidade. O público é quem vai dizer o quanto é possível rir disso tudo".

Para os artistas, o teatro continua sendo um espaço privilegiado para provocar reflexões sobre a sociedade. "Sempre foi e será um espaço de reflexão e entretenimento. E também de encontro com o outro, com a humanidade que existente em cada um. Em tempos de relações virtuais, o teatro se torna cada vez mais necessário", analisa o ator.

"Acho que o tetro é um espaço livre para provocar reflexões em qualquer âmbito. Quando é muito próximo da nossa realidade presente fica ainda melhor, mas com leveza e humor", acrescenta Julia.

A dupla volta a dividir o palco pela quarta vez. "É sempre uma delícia. Eu e Orã já fizemos 'Molly Sweeney, Um Rastro de Luz', 'Deus da Carnificina' e 'Os Mambembes', essas duas últimas dirigidas pelo Emílio, somos praticamente uma companhia... temos muita afinidade artística e um amor imenso", diz Lemmertz.

A sintonia dos projetos anteriores tornou o processo criativo de "Alta Sociedade" ainda mais leve. "Somos muito amigos e a admiração e carinho mútuos facilitam o processo de criação e o dia a dia de ensaios cansativos. É um privilégio trabalhar nesse ambiente de amor e parceria", celebra o artista.

Serviço

"Alta Sociedade"

Temporada: até 27 de setembro

Quando: Sextas e Sábados, às 20h30; Domingo, às 19h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60 (meia-entrada)

Classificação: 10 anos