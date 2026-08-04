Linkin ParkReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - O Linkin Park anunciou, nesta terça-feira (4), o lançamento do documentário "Unshatter", que reúne bastidores da reconstrução da banda e imagens gravadas no Brasil. A produção estreia nos cinemas de diversos países no dia 30 de setembro.

Dirigido por Joe Hahn, integrante do grupo, o filme acompanha a trajetória dos músicos após a morte de Chester Bennington, em 2017. O longa aborda desde as sessões de estúdio iniciadas em 2022 até a criação do álbum "From Zero", primeiro trabalho da nova formação.

O documentário também apresenta registros do show realizado em São Paulo, em novembro de 2024. A apresentação, com ingressos esgotados, marcou o lançamento do disco e a nova fase da banda.

"'Unshatter' acompanha nossa jornada através da perda, resiliência e reinvenção criativa. De sessões em estúdio em 2022 ao show esgotado de lançamento do álbum "From Zero" em São Paulo, essa é a história de como nós recomeçamos", escreveu o Linkin Park no Instagram.

Além do filme, o grupo prepara um álbum ao vivo com faixas da apresentação na capital paulista. Também chamado "Unshatter", o projeto deve reunir 16 músicas, entre canções do disco mais recente e sucessos como "Leave Out All the Rest" e "Waiting for the End".

O Linkin Park retomou as atividades em 2024, sete anos depois da morte de Chester. A nova formação conta com Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria.

"From Zero" marcou a estreia de Emily à frente da banda e trouxe músicas como "The Emptiness Machine", "Heavy Is the Crown", "Two Faced" e "Unshatter". A faixa que dá nome ao documentário faz parte da edição deluxe do álbum.

Em 2025, o grupo voltou ao Brasil para três apresentações. Os shows reuniram faixas da nova fase e sucessos da carreira, como "Numb", "In the End", "Papercut" e "Faint".

Até o momento, a banda não divulgou detalhes sobre a exibição de "Unshatter" nos cinemas brasileiros.