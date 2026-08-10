Filme de Ricardo Alves Jr. tem previsão de lançamento no Brasil para 2027 - Reprodução/Instagram

Filme de Ricardo Alves Jr. tem previsão de lançamento no Brasil para 2027Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 15:36 | Atualizado 10/08/2026 15:43





O evento é um dos principais e mais tradicionais festivais cinematográficos da Europa. Nele, a produção integrará a mostra competitiva Horizontes Latinos, que busca trazer destaque ao cinema latino-americano contemporâneo.



Filmado em Belo Horizonte, o projeto é uma colaboração entre Brasil, França e Portugal. O longa segue a personagem Graça, uma professora de francês, que retorna para a casa de infância após uma emergência de saúde do pai, e, então, se vê diante dos vizinhos, que comandam uma seita na comunidade.



Protagonizado por Grace Passô e Pedro Goifman, o filme conta, ainda, com nomes como Elisa Lucinda, Jehnny Beth, Bárbara Colen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira, Italo Laureano, Rodger Rogério, em seu elenco.



“A Professora de Francês” tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros para 2027, e conta com distribuição da Embaúba Filmes. Rio – O filme “A Professora de Francês” , do diretor brasileiro Ricardo Alves Jr., terá estreia no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. A exibição do longa acontecerá em setembro, e representará a première mundial do projeto.O evento é um dos principais e mais tradicionais festivais cinematográficos da Europa. Nele, a produção integrará a mostra competitiva Horizontes Latinos, que busca trazer destaque ao cinema latino-americano contemporâneo.Filmado em Belo Horizonte, o projeto é uma colaboração entre Brasil, França e Portugal. O longa segue a personagem Graça, uma professora de francês, que retorna para a casa de infância após uma emergência de saúde do pai, e, então, se vê diante dos vizinhos, que comandam uma seita na comunidade.Protagonizado por Grace Passô e Pedro Goifman, o filme conta, ainda, com nomes como Elisa Lucinda, Jehnny Beth, Bárbara Colen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira, Italo Laureano, Rodger Rogério, em seu elenco.“A Professora de Francês” tem previsão de lançamento nos cinemas brasileiros para 2027, e conta com distribuição da Embaúba Filmes.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa