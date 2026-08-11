Dakota Johnson em novo trailer de 'Verity'Reprodução/YouTube

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Isabela Bitencourt
Rio – Protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, o filme "Verity" teve o trailer inédito divulgado pela Sony Pictures, nesta terça-feira (11). Com previsão de estreia nos cinemas para 1º de outubro, o longa-metragem é uma adaptação do livro da autora norte-americana Colleen Hoover.

A produção acompanha Verity Crawford (Anne Hathaway), autora best-seller de uma série de livros, que fica incapacitada após sofrer um acidente, e Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), escritora contratada para terminar as obras dela de maneira anônima.

O suspense se forma a partir do momento em que Lowen se instala na isolada propriedade dos Crawford, e descobre anotações autobiográficas perturbadoras sobre o marido da autora, Jeremy Crawford (Josh Hartnett). Diante da descoberta, a protagonista mergulha entre segredos e a tênue linha entre ficção e realidade.

Publicado no Brasil pela Galera Record, "Verity" foi o oitavo livro mais vendido em 2024.
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*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa