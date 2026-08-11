Dakota Johnson em novo trailer de 'Verity'Reprodução/YouTube
A produção acompanha Verity Crawford (Anne Hathaway), autora best-seller de uma série de livros, que fica incapacitada após sofrer um acidente, e Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), escritora contratada para terminar as obras dela de maneira anônima.
O suspense se forma a partir do momento em que Lowen se instala na isolada propriedade dos Crawford, e descobre anotações autobiográficas perturbadoras sobre o marido da autora, Jeremy Crawford (Josh Hartnett). Diante da descoberta, a protagonista mergulha entre segredos e a tênue linha entre ficção e realidade.
Publicado no Brasil pela Galera Record, "Verity" foi o oitavo livro mais vendido em 2024.
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