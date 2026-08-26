'Homem-Aranha: Um novo dia' se torna o live-action de maior bilheteria no Brasil Sony Pictures Brasil / Divulgação
'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o maior live-action do Brasil
Filme já arrecadou mais de R$ 344 milhões nos cinemas do país e superou a renda de 'Vingadores: Ultimato'
'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o maior live-action do Brasil
Filme já arrecadou mais de R$ 344 milhões nos cinemas do país e superou a renda de 'Vingadores: Ultimato'
Thaila Ayala e filhos raspam cabelo de Renato Góes; veja vídeo
Ator mudou o visual para interpretar Heitor, personagem que promete causar uma reviravolta em 'Quem Ama Cuida'
Georgina Rodríguez aproveita dia de sol com filha
Empresária compartilhou momento com Bella Esmeralda em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (26)
Gabriela Duarte troca farpas com Mika Lins por críticas a Regina Duarte
Atrizes discutiram nas redes sociais após repercussão de entrevista sobre passagem da veterana pelo governo de Bolsonaro
Luísa Sonza lança nova versão de 'Bloody Paradise' com Enhypen
Parceria une cantora brasileira ao grupo de K-pop e já está disponível nas plataformas digitais
Viih Tube se arrepende de vídeo dando beijão Eliezer: 'Foi o álcool'
Influenciadora admitiu ter ficado com vergonha após a repercussão das imagens registradas durante a lua de mel na Itália; assista