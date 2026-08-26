'Homem-Aranha: Um novo dia' se torna o live-action de maior bilheteria no Brasil - Sony Pictures Brasil / Divulgação

'Homem-Aranha: Um novo dia' se torna o live-action de maior bilheteria no Brasil Sony Pictures Brasil / Divulgação

Publicado 26/08/2026 13:41 | Atualizado 26/08/2026 13:43

Rio - O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou o live-action de maior bilheteria no Brasil após atingir a marca de 15 milhões espectadores no país e arrecadar mais de R$ 344 milhões nos cinemas nacionais, de acordo com dados do Filme B. Estrelado por Tom Holland e Zendaya, o longa-metragem ultrapassou a renda de "Vingadores: Ultimato", que gerou mais de R$ 338 milhões em 2019.

O novo filme da franquia acompanha uma nova fase da vida de Peter Parker após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Combatendo o crime em tempo integral como Homem-Aranha, o protagonista vive sozinho e apagado da memória de quem ama. Mas a crescente pressão solitária desencadeia uma transformação física que ameaça sua própria existência. Enquanto isso, uma nova sequência de crimes coloca o herói diante de uma das ameaças mais perigosas de sua trajetória.

Além deste longa, Tom já deu vida ao super--herói inspirado nos quadrinhos em "Homem-Aranha: De Volta Ao Lar" (2017), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021). Tobey Maguire e Andrew Garfield já interpretaram o personagem em produções anteriores.

Até o momento, o título de maior bilheteria da história no Brasil é da animação "Divertida Mente 2", que arrecadou mais de R$ 440 milhões nos cinemas, em 2024.