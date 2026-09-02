Dominic McLaughlin como Harry Potter em novo trailerReprodução/Instagram
A prévia revelou novas cenas do projeto, mostrando a seleção das casas pelo Chapéu Seletor, o jogo de quadribol, esporte do mundo de magia dos livros, e dinâmica entre o trio principal de amigos, Harry, Rony e Hermione.
A produção conta com o protagonismo de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Também compõem o elenco nomes como John Lithgrow, Paapa Essiedu, Nick Frost, Johnny Flynn, Luke Thallon, entre outros.
A primeira temporada da série terá como foco os acontecimentos do livro “Harry Potter e Pedra Filosofal”. Novas imagens da produção também foram divulgadas, mostrando personagens como Hagrid, o Professor Snape, e a família Weasley.
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