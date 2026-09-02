Dominic McLaughlin como Harry Potter em novo trailerReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A série de “Harry Potter” ganhou novo trailer nesta quarta-feira (2). A produção da HBO Max é uma adaptação da famosa franquia literária, e tem previsão de lançamento para o dezembro, com oito episódios na primeira temporada.

A prévia revelou novas cenas do projeto, mostrando a seleção das casas pelo Chapéu Seletor, o jogo de quadribol, esporte do mundo de magia dos livros, e dinâmica entre o trio principal de amigos, Harry, Rony e Hermione.

A produção conta com o protagonismo de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Também compõem o elenco nomes como John Lithgrow, Paapa Essiedu, Nick Frost, Johnny Flynn, Luke Thallon, entre outros.

A primeira temporada da série terá como foco os acontecimentos do livro “Harry Potter e Pedra Filosofal”. Novas imagens da produção também foram divulgadas, mostrando personagens como Hagrid, o Professor Snape, e a família Weasley.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa