Janja recebeu Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto nesta quarta-feira - Redes sociais / Reprodução

Janja recebeu Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto nesta quarta-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:57

"Cuidar da floresta é também cuidar de quem vive e luta por ela. Hoje [quarta-feira, 02], conversei com Leonardo DiCaprio sobre o papel fundamental das mulheres na preservação dos nossos territórios e sobre como a bioeconomia pode gerar trabalho, renda e desenvolvimento sem destruir a natureza", escreveu a primeira-dama em sua publicação. Além dela, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também esteve na reunião."Falamos da Amazônia, dos povos indígenas, do combate às mudanças climáticas e da importância de unir governo, comunidades e sociedade na construção de um futuro sustentável. Ele leva uma lembrança fotográfica do nosso querido Raoni, feita por Ricardo Stuckert", completou.O encontro com DiCaprio foi incluído também na agenda do presidente da República. Lula, porém, não publicou nenhum registro do encontro em suas redes sociais até o momento. O ator entrou no Palácio do Planalto pela entrada privativa, à qual a imprensa não tem acesso.