Festival Canta cancela edição de 10 anos em Niterói - Divulgação

Festival Canta cancela edição de 10 anos em NiteróiDivulgação

Publicado 04/09/2026 18:55

Rio - O Festival Canta 10 anos, que estava marcado para 10 de outubro no Caminho Niemeyer, em Niterói, foi cancelado. A organização comunicou a decisão nesta sexta-feira (4) e informou que os ingressos serão devolvidos integralmente aos compradores.

Em comunicado, a produção afirmou que optou por não realizar a edição de 2026 para preservar o padrão de qualidade associado ao festival. O evento comemoraria uma década de realização e havia sido anunciado com três palcos e atrações como Menos é Mais, Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Cabelinho.



A programação também previa apresentações de artistas como Biel, Os Hawaianos, FP do Trem Bala e Lara Zuzarte, além de experiências como roda-gigante, tirolesa e voo de balão.



Os valores pagos pelos ingressos serão reembolsados automaticamente pela plataforma Ingresse em até 30 dias. Segundo a organização, os compradores receberão um comunicado por e-mail com as informações sobre o procedimento. Em caso de dúvidas, os clientes podem procurar o SAC da Ingresse pelo e-mail contato@ingresse.com.