Cena de novo trailer de 'Godzilla Minus Zero'Reprodução/YouTube
O longa é uma sequência de “Godzilla Minus One”, ganhador do Oscar de melhores efeitos visuais em 2024. A trama do filme acontece em 1949, dois anos depois da narrativa apresentada na produção anterior. Nele, o Japão busca se recuperar dos ataques provocados por Godzilla, quando uma nova ameaça aparece.
Nomes como Masami Nagasawa, Jun Kunimura, Ko Maehara, Min Tanaka, Iida Motosuke, Kenji Misuhashi, Eita Okuno e Kai Inowaki fazem parte do elenco da produção.
A première mundial de 'Godzilla Minus Zero' acontece no dia 26 de setembro durante o Festival de Cinema de Nova York. No Brasil, o longa-metragem tem previsão de lançamento para 5 de novembro.
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