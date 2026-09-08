Cena de novo trailer de 'Godzilla Minus Zero'Reprodução/YouTube

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Isabela Bitencourt
Rio – O filme “Godzilla Minus Zero” ganhou trailer inédito, nesta terça-feira (8). Dirigido por Takashi Yamazaki, a produção foi inteiramente rodada em câmeras digitais de alta definição certificadas pela tecnologia IMAX, sendo o primeiro projeto japonês a ser filmado nesse modelo.

O longa é uma sequência de “Godzilla Minus One”, ganhador do Oscar de melhores efeitos visuais em 2024. A trama do filme acontece em 1949, dois anos depois da narrativa apresentada na produção anterior. Nele, o Japão busca se recuperar dos ataques provocados por Godzilla, quando uma nova ameaça aparece.

Nomes como Masami Nagasawa, Jun Kunimura, Ko Maehara, Min Tanaka, Iida Motosuke, Kenji Misuhashi, Eita Okuno e Kai Inowaki fazem parte do elenco da produção.

A première mundial de 'Godzilla Minus Zero' acontece no dia 26 de setembro durante o Festival de Cinema de Nova York. No Brasil, o longa-metragem tem previsão de lançamento para 5 de novembro.
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*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa