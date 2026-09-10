Mônica Carvalho é uma das protagonistas de ’Deixe-me Viver’ - Reprodução/Instagram

Mônica Carvalho é uma das protagonistas de ’Deixe-me Viver’Reprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 16:31 | Atualizado 10/09/2026 17:57

O longa-metragem 'Deixe-me Viver' foi exibido em Miami Beach, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira (7), durante a 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival. A sessão contou com a presença das protagonistas Mônica Carvalho e Cat Dantas, e terminou com o público aplaudindo a produção de pé.

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O diretor Walther Neto comentou o sentimento após a sessão que teve ingressos esgotados. "Saio desta noite com a sensação de que a história encontrou novos caminhos para existir e tocar outras pessoas", afirmou ao perfil oficial do projeto.

A passagem por Miami aconteceu após o longa-metragem ser exibido em maio no Marché du Film, que integra o Festival de Cannes, no Sul da França. A première nacional de "Deixe-me Viver" está marcada para o dia 31 de outubro na Bahia. O filme segue sem data confirmada para chegar às salas de cinema.

A produção acompanha a história de Julia (Cat Dantas) que, após descobrir um câncer terminal, interrompe o tratamento e aproveita o tempo de vida restante ao lado da mãe, Andrea (Mônica Carvalho). As duas embarcam em uma jornada transformadora por Trancoso, no litoral da Bahia, onde a coragem, resiliência e a força da maternidade ganham protagonismo.

Nas redes sociais, Mônica Carvalho comemorou a recepção do longa-metragem no país norte-americano. "Ver as pessoas se emocionando, chorando, sorrindo e aplaudindo foi a confirmação de que nossa história realmente tocou corações. Que experiência inesquecível! Miami, obrigada por receber nosso filme com tanto carinho", escreveu.

Além de integrar o elenco, Mônica também assina o roteiro junto a Michele Muniz e Marcelo Corrêa. Ela é responsável, ainda, pela produção por meio da Yva Filmes, que divide com o diretor Walther Neto e outros profissionais.

Intérprete de Julia, Cat Dantas falou sobre o espaço que as produções nacionais ganharam ao redor do mundo. "Foi muito lindo ver o nosso cinema brasileiro representado lá fora no Festival de Miami. Tinha uma galera de todos os cantos do mundo, tanto que a gente estava falando em inglês com a audiência. Tinha gente falando inglês, espanhol, português...", contou.

A jovem atriz também destacou a presença do público mesmo com o tempo chuvoso no dia da exibição. "Estava chovendo muito no dia, e mesmo assim lotaram as salas. E ninguém sai de casa quando está chovendo, principalmente em Miami, porque chove muito. No final, todo mundo ovacionou a gente de pé e falaram que a minha atuação estava muito linda, e eu fiquei muito feliz".