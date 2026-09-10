Seis filmes seguem na disputa para representar o Brasil por vaga na premiação - Reprodução/Instagram

Seis filmes seguem na disputa para representar o Brasil por vaga na premiação Reprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 20:22

A Academia Brasileira de Cinema revelou os seis títulos pré-selecionados para a disputa de uma vaga como representante brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O longa-metragem escolhido será anunciado no dia 16 de setembro.

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O anúncio dos indicados à premiação acontecerá no dia 21 de janeiro por meio de uma transmissão ao vivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Já a cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para o dia 14 de março.

Confira a lista

• "100 Dias", de Carlos Saldanha



• "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai



• "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo



• "Feito Pipa", de Allan Deberton



• "Nosso Segredo", de Grace Passô



• "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins

Em 2024, o longa-metragem "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, faturou o prêmio na categoria Melhor Filme Internacional. Já Fernanda Torres perdeu a estatueta de "Melhor Atriz" para Mikey Madison, do filme "Anora".

Neste ano, "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, concorreu em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura), mas não levou nenhum troféu.