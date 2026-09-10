A Academia Brasileira de Cinema revelou os seis títulos pré-selecionados para a disputa de uma vaga como representante brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O longa-metragem escolhido será anunciado no dia 16 de setembro.
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O anúncio dos indicados à premiação acontecerá no dia 21 de janeiro por meio de uma transmissão ao vivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Já a cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para o dia 14 de março.
Confira a lista
• "100 Dias", de Carlos Saldanha
• "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai
• "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
• "Feito Pipa", de Allan Deberton
• "Nosso Segredo", de Grace Passô
• "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins
Em 2024, o longa-metragem "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, faturou o prêmio na categoria Melhor Filme Internacional. Já Fernanda Torres perdeu a estatueta de "Melhor Atriz" para Mikey Madison, do filme "Anora".
Neste ano, "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, concorreu em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura), mas não levou nenhum troféu.
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